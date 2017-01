Francouzi si neví rady se štěnicemi. Jsou všude

Paříž – Za jediný rok zaznamenali ve Francii 180 tisíc případů pokousání štěnicemi. V domácnostech, v hotelích a na dalších místech. Štěnice se objevují v divadlech, v půjčovnách aut, nemocnicích, ubytovnách, v domovech seniorů. Dokonce v prostředcích veřejné dopravy. Pro odborníky zabývající se hubením těchto škůdců je to velké překvapení.

Farmáři a výrobci prostředků proti škůdcům si nechali shromáždit data z celé země. „Jsou všude, kde se lidé zdrží třeba jen krátkou dobu," říká jejich mluvčí Stéphane Bras. Štěnice jsou aktivní ve tmě, živí se krví a člověk si kousnutí ani nevšimne. Až když objeví na těle zarudlé místo napadení.

Zmapova, vyhubit!

Protože štěnice nejsou život ohrožujícím parazitem, nepředstavují pro francouzské ministerstvo zdravotnictví prioritu. Jean-Michéle Bérenger z marseillské nemoc-nice La Timone nesouhlasí. „Máme co do činění s problémem ve sféře veřejného zdraví." Státní úřady by mě-ly zmapovat všechna místa výskytu, což by vedlo k praktickým krokům proti nečekanému škůdci.

