Georgie evakuuje pobřeží před hurikánem Irma, lidé prchají také z Floridy

/VIDEO/ Jihovýchod Spojených států amerických se připravuje na úder hurikánu Irma. Florida nařídila evakuaci půl milionu lidí. Rozkaz k povinnému opuštění pobřeží vydal také guvernér amerického státu Georgie Nathan Deal. Kuba přemístila z pobřeží do vnitrozemí 10 tisíc turistů.

Zatímco ve čtvrtek počítaly předpovědní modely s tím, že hurikán se přesune podél pobřeží Floridy, nyní to podle meteorologů vypadá, že jeho oko se dostane přímo nad Miami. Na Floridu hurikán dorazí pravděpodobně v noci ze soboty na neděli. Dosud zabil v Karibiku nejméně 14 lidí.

Americké letecké společnosti se připravují rušit řadu letů, včetně omezení leteckého spojení Miami s Evropou. Některé aerolinky podle svých prohlášení snižují ceny jednosměrných letenek z Floridy, aby lidem usnadnily cestu z ohrožené oblasti.

Floridský guvernér Rick Scott oznámil, že se úřady snaží usnadnit zásobování čerpacích stanic pohonnými hmotami. V oblasti Miami-Fort Lauerdale totiž zhoršil ve čtvrtek situaci nedostatek benzínu, který lidé skupovali ve velkém - jeho prodeje stouply na pětinásobek obvyklé normy. Desetitisíce obyvatel Miami opuštějí domovy, z letovisek prchají turisté z ostrovů Florida Keys.

Hurikány jsou rozděleny do kategorií jedna až pět podle intenzity jejich trvalých větrů. Od kategorie 3 jsou klasifikovány jako závažné hurikány, kategorie 5 je vyhrazena pro bouře s větrem o rychlosti přesahující 252 km/h.

NASA má obavy z možného poškození Kennedyho střediska na Mysu Canaveral. To je schopné bez potíží odolat větrům o rychlosti přibližně do 220 kilometrů v hodině. Hurikán Irma ale dosahuje rychlosti kolem 295 kilometrů v hodině, jde o jednu z největších atlantických bouří za posledních sto let, která se "hurikánové" stupnici řadí do kategorie 5.

Zaměstnanci Kennedyho středika proto ve čtvrtek opevňovali dveře důležitých budov a nosili k nim pytle s pískem. V pátek bude na bezpečnost centra dohlížet 120 lidí z celkových 9000 zaměstnanců. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je Florida na Irmu "připravená tak dobře, jak je to jen možné".

Georgie vyklízí historická města

Povel k evakuaci vydal i guvernér Georgie Nathan Deal. Rozkaz platí pro všechny oblasti východně od vnitrostátní dálnice 95 a pro některé oblasti na Západě. Vyklizeny by měly být do soboty osmé hodiny ráno, uvedl ve svém prohlášení guvernér. Zmocnil také pět tisíc příslušníků národní gardy, aby reagovali na bouři a případně vyhlásili stav nouze v dalších 30 jihovýchodních oblastech Georgie. Uvedla to agentura Reuters.

Své domovy musí do zítřejšího rána vyklidit také obyvatelé měst Savannah a Brunswick. Tato města přitom nebyla od roku 1898 nikdy zasažena ani hurikánem kategorie 3, natož vyšším.

"Apeluji na všechny obyvatele Georgie v oblastech pobřeží, které by mohla bouře zasáhnout, aby se co nejdříve evakuovali," uvedl Deal.

Hurikán Irma směřoval ve čtvrtek kolem Dominikánské republiky na Haiti, přičemž zničil řadu karibských ostrovů a zabil nejméně 14 lidí. Pravděpodobně v neděli udeří na Floridu jako bouře kategorie 4. V příštích 48 hodinách lze očekávat v této oblasti silné deště a záplavy.

Trasu bouře je podle meteorologů těžké předem přesně určit, zatím se předpokládá, že na Floridu dorazí v noci ze soboty na neděli a Georgii a Karolínu zasáhne začátkem příštího týdne.

