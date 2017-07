Hamburk v obležení. Sejdou se Trump a Putin, město ovládnou demonstranti

/VIDEO/ V Hamburku započal summit zemí G20, který doprovázejí silné protesty. Ty si od včerejška vyžádaly asi sto dvacet zraněných a dnes pokračují nanovo. Ve čtvrti Altona hoří auta. Se zatajeným dechem se očekává odpolední setkání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Stejně tak zítřek, kdy má místo summitu obklopit více než sto tisíc demonstrujících.

Kompromis v otázkách volného obchodu a klimatu. Tak zní hlavní téma hamburského dvoudenního summitu G20, zemí předních světových ekonomik. Rokování, na němž bude upřen zrak na první setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina, probíhá v ostře střeženém areálu hamburských veletrhů.

Již včera město rozrušilo asi čtyřicet tisíc anarchistických, proekologických a antikapitlistických demonstrantů. Rozbité výlohy, lehká zranění a všudypřítomný dým budou v nejbližích hodinách patrně přibývat.

Velká potíž se čeká zvláště od protestní skupiny Welcome to Hell (Vítejte v pekle), svolané pod heslem "don´t let capitalism get you down" (nenech se kapitalismem srazit na kolena).

Samotný summit se rozehrál dnes v 10:30, úvodní slovo si vzala hostitelka vrcholného setkání, Angela Merkelová, která jej předala předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Velkým tématem obou státníků je přístup ke změnám klimatu, v čemž se zásadně rozchází s Trumpem. Ten bude čelit argumentům obou státníků, ale především: na 16:00 je ohlášeno první setkání hlav USA a Ruska. Večer se účastníci summitu odeberou do Labské filharmonie.

Situaci v Hamburku přitom neusnadňuje fakt, že Altona leží v sousedství distriktu Sternschanze, zhusta obývaného levicovými radikály. "Policejní stát dělá vše proto, aby nás připravil o naše právo demonstrovat," řekl agentuře AFP jeden z nich, Georg Ismail.

Očekává se, že právě ze strany Sternschanze a Welcome to hell mohou během dneška a zítřka přijít "pekelné" problémy. Ostatně, kulisu pro ně připravuje nepolevující černý dým.

Do přístavního města se sjelo více než 10 tisíc účastníků summitu, 5 tisíc novinářů, 20 tisíc polistů a destittisíce demonstrujících; těch se ziítra, kdy summit vyvrcholí, očekavává více než sto tisíc.