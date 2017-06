„Hitlerův“ zvon vyvolává spory v malé německé vinařské obci

„Vše pro vlast. Adolf Hitler." Nápis na zvonu ve věži kostela svatého Jakuba, který už 82 let provází svým hlasem obyvatele malé vinařské obce Herxheim v Porýní-Falcku, vyvolává mezi místními občany neustálé spory.

„Je to součást historie," říkají jedni. Nechtějí narušovat idylickou atmosféru vesnice nacházející se uprostřed rozlehlých vinic, a jejíž hlavní dominantou je právě přes tisíc let starý protestantský kostel. Dějiny církve jsou neoddělitelné od historie země, a to i té temnější, nacistické éry. Jsou zde silnice, budovy, další stavby, které vznikly v době, kdy v jejím čele stál Adolf Hitler.

Odpůrci „hitlerovského" zvonu tvrdí, že právě tahle stopa historie je viditelná. Vadí jim nejen nápis, ale i hákový kříž na zvonu.

Byl to „policejní zvon", měl varovat před nálety

„Měli by zvon sundat," říká třiasedmdesátiletá učitelka hudby Sigrid Petersová, která v kostele hrává příležitostně na varhany a minulý měsíc si na existenci zvonu postěžovala do místních novin Die Rheinpfalz. Starosta a pastor však vidí věci jinak. Prý je to součást historie. „Něco takového by se dít nemělo," oponuje názorům učitelky starosta Ronald Becker. Nesouhlasil by ani s odstraněním nápisu a svastiky ze zvonu. „Jakákoli změna povrchu by kromě toho narušila strukturu zvonu a jeho zvuk." Nový zvon by podle jeho názoru stál asi 50 tisíc eur.

Zvon instalovali společně s dalšími dvěma zvony do věže kostela v roce 1934 jako „policejní zvon", měl sloužit jako varování před nebezpečím, například před nepřátelskými nálety, se kterými tehdejší režim už počítal. V roce 1942 skončily dva zvony v hutích jako surovina na kanóny, „policejní" zůstal. V roce 1951 dostala kostelní dvě opět dva nové zvony, které ten stávající doplnily.

„Když to vezmu do důsledku, zneužívány byly ve jménu nacistického režimu všechny zvony," myslí si vesnický pastor Helmut Meinhardt. „Je to důvod, abychom tento konkrétní přestali používat?"

Děti nevědí, kdo jim zvoní při křtu

Odbornice na zvony Birgit Müllerová si myslí, že hlas herxheimského zvonu je „vzácný" a kromě toho neví o žádném jiném, který by měl hákový kříž. Varhanistka Sigrit Petersová ale trvá na svém. „Pořád je tady duch toho zvonu, má to vliv na atmosféru. Není přece v pořádku, když tady křtíte dítě a ke křtu mu vyzvání zvon s nápisem „Vše pro vlast"."

Zdejší historik Eric Hass věří, že zvon ve věži i přes nesouhlas mnoha spoluobčanů v kostele zůstane jako doklad doby. Zvonařská expertka Müllerová je přesvědčena, že zvon by měl mít památkovou ochranu. Poukazuje na skutečnost, že ve světoznámé katedrály v Kolíně nad Rýnem také najdeme v kameni vytesané svastiky.