Hollande omilostnil ženu, která zavraždila násilnického manžela

Paříž - Francouzský prezident François Hollande udělil milost ženě, která v roce 2012 zavraždila svého násilnického manžela. Oznámila to dnes kancelář prezidenta. Jacqueline Sauvageová byla v roce 2014 odsouzena k deseti letům vězení za to, že loveckou puškou zastřelila muže, který ji desítky let tloukl. Odvolací soud loni rozsudek potvrdil.

dnes 18:40 SDÍLEJ:

François Hollande je po roce vlády nejméně oblíbeným francouzským prezidentem za třicet let. Foto: ČTK/AP

"Prezident republiky se domnívá, že Sauvageová již nemá být ve vězení, ale u své rodiny," uvedl ve sdělení Elysejský palác. Hollande dnes nařídil, aby byla matka tří dcer okamžitě propuštěna. Právě dcery s pomocí právníků a petice se statisíci podpisů vytrvale bojovaly za osvobození své matky. Čtěte také: Hollande oznámil, že už nebude kandidovat na prezidenta "Jsem velmi dojata, je to ohromná radost. Rozbrečela jsme se z toho, je to skvělé. Věřily jsme v to, ale ne úplně," reagovala na oznámení prezidentského úřadu jedna z dcer devětašedesátileté ženy, kterou citoval server deníku Le Monde. Žena je z obce La Selle-sur-le-Bied, která leží asi 100 kilometrů jižně od Paříže. Udělování prezidentské milosti je ve Francii ojedinělé. Hollande od svého nástupu do funkce omilostnil kromě Sauvageové pouze jednu osobu. A to nejdéle vězněného člověka v zemi, který tak mohl být v roce 2013 podmíněně propuštěn po 38 letech za mřížemi. Léta se prezidentské milosti ve Francii vyhlašovaly zpravidla po každém zvolení nové hlavy státu a týkaly se plošně některých menších přečinů, například pokut za parkování a další porušení dopravních předpisů. Od roku 2008 jsou prezidentské milosti omezeny na jednotlivé případy. Čtěte také: Hollande navštívil Česko, jednal se Sobotkou a Zemanem

Autor: ČTK