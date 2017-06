Hongkong a Tchaj-wan si připomínají masakr z roku 1989, Čína pietu zakazuje

Již téměř tři desetiletí uběhly od doby, co Peking poslal ozbrojené vojáky a tanky proti téměř stu tisíc protestujících na Náměstí nebeského klidu (Tchien-an-men) v centru Pekingu, při tvrdém zásahu zahynuly tisíce protestujících.

Lidé v Hongkongu během včerejší noci za svitu svící zpívali písně a naslouchali projevům, které vyzývaly Peking, aby odsoudil svůj krvavý zásah.

Tento rok má Hongkong navštívit čínský prezident Si Ťin-pchin k výročí 20 let návratu pod čínskou správu.

„Až sem Si Ťin-pching přijede, bude vědět, že lidé Hongkongu nezapomínají," říká jeden z organizátorů piety.

Hongkong je původně britská kolonie, která se pod správu čínské vlády vrátila oficiálně v roce 1997. Je to jediné místo pevninské Číny, kde se oslavy mohly konat.

Podle organizátorů prostor v hongkongském Victoria Parku o velikosti šesti fotbalových hřišť zaplnilo na 110 tisíc lidí. Podle policie se sešlo ale jen 18 tisíc lidí.

„Studenti, kteří v roce 1989 zemřeli, stále ještě nedostali, co si zaslouží. Bojovali za svou svobodu, stejně, jako my dnes bojujeme za tu svoji," říká jedna z účastnic piety.

Vzpomínková akce se uskutečnila také na Tchaj-wanu. Prezidentka Cchaj Jing-wen k této příležitosti řekla, že největší rozdíl mezi Tchaj-wanem a Čínou spočívá v demokracii a svobodě.

Taiwan can share more abt our transition to democracy. For democracy: some are early, others are late, but we will all get there in the end