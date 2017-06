Hořící peklo v Londýně. Lidé při něm skákali z oken

/VIDEO/ Bylo kolem druhé hodiny ráno, když plameny zachvátily bytový dům v Grenfell Tower v londýnské čtvrti White City. Podle listu The Guardian v něm žilo více než 200 lidí, pro které se během chvilky stala výšková budova doslova „skleněným peklem."

Své o tom ví i Zoe, obyvatelka bytu ve čtvrtém patře, kterou probudila sousedka bouchající na dveře. Tím jí nejspíše zachránila život. Když pak Zoe otevřela nestačila se divit: „Chodby byly plné kouře, kouřové poplachy nereagovaly, ale to, jak rychle se požár rozšiřoval do nejvyšších pater, bylo doslova strašidelné."

Stejně hovoří i muž, který uprchl až ze 17. patra se svou tetou: „Všude hořelo, ale neslyšel jsem žádné poplachy, bylo to neuvěřitelně rychlé, skoro jako když škrtnete zápalkou," uvedl pro Channel 4 News.

Jeden z obyvatelů, kterému se podařilo zachránit, popsal, že slyšel souseda křičet. V tu chvíli si uvědomil, že je něco špatně. "Mám štěstí, že jsem naživu. Spousta lidí se ale z budovy nedostala," potvrdil listu The Guardian nejmenovaný nájemník. "Ztratil jsem všechno, co mám. Zůstalo mi jen to, co mám na sobě," dodal. Všude panoval zmatek.

Na místě zasahovalo více než 200 hasičů. Starosta Londýna Sadiq Khan vyhlásil kvůli vážnosti situace „lokální ohrožení", kvůli bezpečnosti byly tedy uzavřeny některé linky metra.

Zatím není jisté, co požár způsobilo, ale velikost této tragedie zasáhla i Dany Cottonovou, komisařku londýnského hasičského sboru, která novinářům sdělila, že se jedná o zcela bezprecedentní incident. „Za 29 let mého působení u hasičského sboru, jsem nikdy nic takového nezažila." Mnoha obyvatelům se podařilo uniknout z budovy nouzovými východy, někteří však v panice vyskakovali z oken nebo se pokoušeli slanit dolů. Jedenačtyřicetiletý Paul Littlejohn, obyvatel vedlejšího domu, který byl taktéž evakuován, uvedl, že byl svědkem „strašných věcí."

I jemu zachránil život strážník, který ho spolu s přítelkyní vzbudil a striktně nařídil, ať z budovy odejdou. Unikli v rychlosti s pouze několika osobními věcmi. "Venku jsem viděl pak lidi, kteří se přivazovali k sobě navzájem a snažili se slanit minimálně z devátého patra. Okna se prohýbala. Bylo to strašné. Každý byl tak zmatený, tak rozrušený."

Zoufalé matky se také snažily zachránit své děti tím, že je pouštěly z okna. Zara, obyvatelka, které se podařilo z budovy uniknout, následně popisovala: „Jedna žena vyhodila svého syna, kterému mohlo být kolem pěti let. Myslím, že je v pořádku, možná utrpěl nějaké zlomeniny."

Takových případů se objevilo více. Svědkyně Samira uvedla, že „jiná žena v desátém patře naznačila, že se chystá pustit z okna své dítě a čekala, zda se najde nějaký dobrovolník, který by dítě zachytil. Nějaký muž pak skutečně dítě zachránil." Michael Paramaseevan, který žil s přitelkyní a malou dcerkou v sedmém patře, řekl, že ignoroval rady vyčkat v bytě. To mu zachránilo život. "Kdybychom zůstali, byli bychom mrtví. Malou jsem kvůli kouři zabalil a vynesl ven," popsal pro BBC.

Záchranné složky na místě ošetřily desítky obyvatel a několik zraněných bylo následně převezeno do nemocnice. Většina z nich utrpěla zranění v důsledku vdechování kouře. Je stále ale ještě spousta těch, kteří možná v budově zůstali a jejich příbuzní o nich nemají žádné zprávy. Pátrání probíhá například po čtyřiadvacetileté umělkyni Khadije Saye, jež pravidelně vystupuje na Benátském festivalu Biennale a která byla v onu osudnou noc v bytě ve 20. patře se svou matkou Mary Mendyovou.

Její partnerka, Nicola Greenová, se prostřednictvím Twitteru snaží zjistit nějaké zprávy, uvedla, že od ní má naposledy zprávu z třetí hodiny ranní, kdy prostřednictvím mobilu psala, že se nemůže dostat z bytu a všude kolem ní je oheň. „Všichni se za ni modlíme. Má umělce, přátele a kolegy, kteří se pro ni modlí … Má před sebou obrovskou kariéru. Na první velké výstavě získala obrovskou pozornost. Je to neuvěřitelná umělkyně."

V okolních čtvrtích se mezitím zvedla vlna solidarity. Lidé přinášejí jídlo, oblečení a rozdávají kyslíkové masky a vodu. Jsou mezi nimi také pracovníci charitativní muslimské organizace, kteří rozdávají dary od členů mešity Al Mannar v Acklam Road.

Jejich zástupkyně Nosheena Javaidová uvedla, že v Grenfell Tower žilo mnoho muslimských obyvatel a ostatní se teď snaží co nejvíce pomáhat. K tomu se přidává i reverend Mark O´Donoghue, který organizuje práci místních dobrovolníků, ten dodává: „Celý Londýn dělá, co je v jeho silách. Viděli jsme to i dříve a vidíme to dnes. Když přijde tragédie, místní lidé stojí při sobě."