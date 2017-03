Horor v letadle. Ženě vybuchla sluchátka, má popálený obličej a krk

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) dostal od Sněmovny ultimátum. Do konce dubna by měl vyvrátit "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Pokud předseda hnutí ANO požadavek nenaplní, měl by podle dokumentu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) jednat.