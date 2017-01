Hraniční kontroly prodlužuje Rakousko

Vídeň - Po Německu chce hraniční kontroly na dalších několik měsíců prodloužit i Rakousko. Německému listu Die Welt to dnes řekl rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka. Některé členské země Evropské unie zavedly znovu kontroly na svých hranicích kvůli migrační krizi v roce 2015.

"Do té doby, než bude Evropská unie schopná chránit své vnější hranice, budeme v Rakousku přijímat národní opatření," řekl Sobotka. "Pro otázku vnitřní bezpečnosti je zásadní vědět, kdo k nám přichází. Nejsem za žádných okolností ochoten v tomto něco riskovat," dodal ministr.



Německý ministr vnitra Thomas de Maizière oznámil již koncem loňského roku, že by chtěl v kontrolách na hranicích pokračovat i po polovině února, kdy měly původně skončit. Podle Maizièrea by se mělo na hranicích s Rakouskem kontrolovat "mnoho měsíců". Na rozdíl od hranic s Rakouskem kontroly na hranicích s Českem německé úřady nechystají.



Kvůli migrační krizi kontroly na hranicích uvnitř schengenského prostoru loni vedle Německa a Rakouska zavedlo také Švédsko, Dánsko a přidružené Norsko.



"Návrat k Schengenu by bylo z mého pohledu možné zdůvodnit jen celoevropským řešením. Do února takové řešení ale není v dohledu, mimo jiné proto, že se musí po určitou dobu osvědčit," uvedl rakouský ministr vnitra Sobotka.



Už na loňském říjnovém summitu EU ukončení vnitřních hraničních kontrol v rámci schengenského prostoru požadovaly některé země včetně států takzvané visegrádské čtyřky - Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.



