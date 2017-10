Hrozí odvolání Trumpa? Prohra republikánů může znamenat prezidentův konec

V okolí Bílého domu se již delší dobu šeptá o tom, že pokud ve volbách do Sněmovny reprezentantů v příštím roce republikáni nezískají většinu, mohl by to být konec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mohlo by totiž snadno projít jeho odvolání, které Demokraté navrhují. Trump podle amerických médií místo podpory kampaně republikánů svou stranu rozvrací.

Demokraté po získání většiny ve volbách ve Sněmovně reprezentantů (dolní komora Kongresu) budou požadovat nové projednání Trumpových kauz – především ovlivňování loňských prezidentských voleb Ruskem. „Pokud demokraté převezmou kontrolu nad Sněmovnou, zcela určitě vyvolají hlasování o impeachmentu (ústavní žalobě),“ předpovídá jeden z Trumpových důvěrníků pro CNN. Trumpův osud tak může být snadno zpečetěn. Soudě podle jeho chování se však politologové přou, jestli si prezident nebezpečí sám vůbec uvědomuje. Podle komentátora Alexe Conanta by se Trump měl zaměřit především na vlastní stranu. ČTĚTE TAKÉ: Nepřímá porážka Trumpa? Jeho favorit prohrál senátorské primárky „Tématem číslo jedna by pro Trumpa měla být pomoc republikánům, aby neprohráli volby. Místo toho podkopává kampaň vlastní strany, především prostřednictvím Steve Bannona. Neuvědomuje si, jak jeho politicky naivní chování může ohrozit jeho prezidentování,“ dodává. K citlivému tématu se pro CNN anonymně vyjadřují i někteří republikáni: „Pokud ztratíme Sněmovnu, mohl by být Trump podroben impeachmentu. Myslíte si, že tomu rozumí? Nebylo by ironií osudu, aby Steve Bannon, který mu pomohl ke zvolení, by teď byl strůjcem jeho konce,“ říká jeden z republikánů pro CNN. Bannon byl totiž jedním z hlavních Trumpových stratégů. Letos v srpnu se ale s Trumpem rozešel a byl odvolán. Proti republikánským kandidátům se teď bude snažit postavit ty největší vyzyvatele. „Právě teď nastalo období války proti establishmentu republikánů,“ prohlásil o víkendu Bannon na víkendovém summitu. ČTĚTE TAKÉ: Odcházející stratég Washingtonu: Trumpovo prezidentství je u konce Bývalého důstojníka amerického námořnictva a finančníka skupiny Goldman Sachs americká média už před rokem označila za „nejnebezpečnější politickou figuru na scéně“. Spoluautor Trumpova inauguračního proslovu se kvůli svým radikálním názorům a nevybíravému slovníku často dostává do konfliktu nejen s opozicí, ale i s vlivnými umírněnými republikány. Trumpovy problémy se tak množí jako houby po dešti. V poslední době se mu například nepodařilo prosadit jeden z hlavních bodů jeho kampaně – zrušení Obamacare. Když jeho návrh neprošel přes Kongres, snažil se legislativní proces obejít oklikou a stopnout finanční příjmy pro zdravotní pojišťovny.



Podle CNN mnozí Američané vidí Trumpa jako prezidenta, kterému se z jeho předvolebních slibů podařilo prosadit velice málo. Navíc přerušil jednání s demokraty a rozhádal se s vedením vlastní strany. ČTĚTE TAKÉ: Trump klekne na Obamacare. Zdravotním pojišťovnám nepošle miliardové dotace Ve Sněmovně reprezentantů sedí republikáni na 240 křeslech z 435. Demokraté jich mají jen o šest méně. Pokud Trump se svou stranou bude ve své politice pokračovat, síly by se mohly obrátit. Právo formálně obžalovat prezidenta má Sněmovna Kongresu, jako soud pak vystupuje Senát (horní komora). K úspěšnému sesazení prezidenta je třeba hlasů dvou třetin přítomných senátorů. Podle Ústavy Spojených států „prezident, viceprezident a všichni úředníci Spojených států musí být zproštěni funkcí, budou-li obžalováni a usvědčeni z velezrady, úplatkářství nebo z jiných těžkých zločinů a trestných činů.“ Nejblíže k potupnému odvolání měl v roce 1974 Richard Nixon kvůli aféře Watergate. Nixon raději nakonec odstoupil sám. Naposledy byl impeachment navržen v roce 1998 Billu Clintonovi kvůli jeho aféře s Monikou Lewinskou. Demokrat ale úřadu nakonec zproštěn nebyl. Trump by se tak mohl stát prvním americkým prezidentem, který by byl touto procedurou odvolán. ČTĚTE TAKÉ: Putin je nervózní a Trump se chová jako macho, prozrazují jejich těla

Autor: Pavel Kopecký