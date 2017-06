Hrozíte syrské armádě raketami, obvinilo Rusko Spojené státy

Chceme-li přezout ze zimních pneumatik na letní, případně naopak, znamená to návštěvu pneuservisu, nebo chvíli otravné práce svépomocí. Jenže co kdyby všechno tohle skončilo a auta by si vystačila s 3D tiskárnou, která vždy natiskne požadovaný vzorek?