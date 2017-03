Hrůzný nález v katolickém sirotčinci: hrob s ostatky mnoha dětí

V bývalém katolickém sirotčinci v Irsku se našel hromadný hrob s ostatky mnoha malých dětí. Uvedli to dnes vyšetřovatelé, které irská vláda před lety pověřila zjištěním osudu zhruba 800 dětí, které zde v minulém století zemřely a nejspíš byly i anonymně pochované. Podle prvních testů DNA děti pochované v objeveném hrobě byly ve věku od 35 týdnů do tří let.

V katolickém sirotčinci v Irsku objeven hrob s ostatky mnoha dětíFoto: ČTK

O úmrtí nejméně 796 dětí v letech 1925 až 1961 v sirotčinci řádu Sisters of Bon Secours ve městě Tuam a o existenci jejich neoznačených hrobů informovala v roce 2014 zpráva místní historičky Catherine Corlessové. Ta našla písemné důkazy o úmrtích, ale jen jedno pochované dítě. Podle ní příčinou úmrtí mnoha dětí byla podvýživa a zanedbanost. Řada dětí zemřela na spalničky, křeče, tuberkulózu či zápal plic. Katolická církev provozovala ve 20. století v Irsku s finanční pomocí státu mnoho sociálních služeb. A to i domy, v nichž svobodné těhotné ženy, včetně obětí znásilnění, rodily a zanechávaly své děti. Nevdané matky a jejich děti byly v silně katolickém Irsku považovány za poskvrnu společnosti a odvracela se od nich i rodina. Tyto ženy a děti byly podle Reuters také problémem pro některé jejich otce, především v případě kněžích či bohatých a ženatých mužů. Irská katolická církev krátce po zveřejnění zprávy vyzvala místní řád řeholních sester ke spolupráci s úřady při jejím dalším pátrání. "Mohu si jen představit to ohromné citové utrpení z odloučení, které zažívaly matky, když dávaly své malé děti k adopci či byly svědky jejich úmrtí. Bolest a rozpolcenost, kterou snášely, je nad naše chápání," uvedl tehdy arcibiskup tuamský Michael Neary. Představitelka vládního výboru pro děti Katherine Zapponeová dnes řekla, že nalezení hromadného hrobu vyvolává "smutek a znepokojení". Chce umožnit příbuzným někdejších obětí, aby jim uspořádali řádné pohřby. "Uctíme jejich památku a ujistíme se, že s jejich ostatky bude nyní správně naloženo," dodala Zapponeová.

