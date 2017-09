Hurikán Irma zpustošil Floridu a míří k Georgii. Počet obětí stoupá

Po dobu několika dnů dosahovala Irma velikosti bouře kategorie 5, což je pro hurikány nejvyšší kategorie. Její vítr dosahoval minulou středu rychlosti až 295 kilometrů v hodině. V pondělí však už Irma zeslábla na tropickou bouři s rychlostí větru 110 kilometrů v hodině.

Meteorologové předpovídají, že v úterý dále zeslábne. Stále však varují, že je nebezpečná kvůli silným nárazům větru a lijákům, které mohou způsobit záplavy.

Šest milionů domácností je na Floridě bez elektřiny, její dodávky jsou přerušeny na 62 procentech rozlohy tohoto amerického státu.

