Hurikán Maria míří na Portoriko. Bude nejsilnější za posledních sto let

Hurikán Maria během úterý na chvíli oslabil na čtvrtý stupeň, posléze však zesílil na pátou, nejvyšší kategorii. Rychlost větru dosáhla 260 kilometrů v hodině. Bouře už zpustošila Dominiku a Guadeloupe. Zasažené ostrovy se vyrovnávají s bleskovými povodněmi, desetitisíce lidí jsou bez proudu. Portoriko se obává, že Maria bude nejsilnější hurikán za 85 až sto let.

"Žádná generace neviděla takový hurikán od doby, co řádil San Felipe v roce 1928", řekl v úterý guvernér Portorika Ricardo Rosselló. "Jedná se o bezprecedentní bouři," dodal.

Zároveň vyzval obyvatele, aby se ukryli, jelikož záchranáři "nebudou k dispozici, aby pomohli, jakmile vítr dosáhne 80 kilometrů v hodině".

Maria je podle serveru CNN nejsilnějším hurikánem. Ten dosáhl rekordní rychlosti na ostrově Dominika, bývalé francouzské a britské kolonii, jejíž ekonomika je silně závislá na cestovním ruchu a zemědělství.

Obyvatelé některých pobřežních oblastí Portorika již dostali pokyn k evakuaci. „Ve středu pocítíme nápor, celý ostrov pocítí nápor trvalých větrů hurikánu čtvrté nebo páté kategorie. Vše naznačuje, že je to událost, která poničí naši infrastrukturu, bude to katastrofické,“ řekl CNN guvernér Portorika.

Ten vyhlásil výjimečný stav. „Nyní se zaměřujeme jen na to, abychom se ujistili, že zachráníme životy,“ řekl guvernér, který vyzval obyvatele ostrova, aby si hledali úkryt. Hurikán by měl v Portoriku podle serveru Windy udeřit ve středu kolem poledne. Poté by se měl stočit na sever, do neobydlených oblastí Sargasového moře.

Americké Národní středisko pro hurikány v úterý vydalo varování pro Guadeloupe, Dominiku, Svatý Kryštof, Nevis, Portoriko a Britské Panenské ostrovy. Na Guadeloupe si hurikán vyžádal již minimálně jeden život a další dva lidé se pohřešují.

[Direct] #Maria #Basseterre Les vents sont extrêmement violents. Restez confinés. Ne sortez sous aucun prétexte. pic.twitter.com/0D8O0YY8a0 — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19. září 2017

Středisko také upozornilo, že „bouři doprovázejí velké ničivé vlny, které zvednou hladinu o 210 až 330 cm nad obvyklou výšku přílivu“.

„Naše ostrovy jsou nyní extrémně ohrožené,“ varoval premiér Britských Panenských ostrovů Orlando Smith. „Všem připomínám, že platí zákaz vycházení, a žádám vás, abyste jej respektovali, aby naše týmy mohly dělat maximum, aby minimalizovaly škody,“ dodal.

Radarové snímky z britské národní meteorologické služby ukazují, že hurikán Maria začíná překračovat hranice Britských Panenských ostrovů.

Latest radar imagery from Puerto Rico shows the outer rain bands from Hurricane #Maria starting to cross the U.S and British Virgin Islands pic.twitter.com/kXd2lwaiJh — Met Office Storms (@metofficestorms) 19. září 2017

Na Panenské ostrovy se nedoporučuje cestovat, uvedla britská vláda, stejně jako na Montserrat, Anguillu a ostrovy Caicos.

Maria už udeřila na ostrově Dominika, kde působily větry s rychlostí 257 kilometrů v hodině. Bouře zde způsobila "rozsáhlou devastaci", uvedl úterý předseda vlády Roosevelt Skerrit. Ten pocítil sílu hurikánu na vlastní kůži. Na svém facebookovém účtu popsal, jak mu uletěla střecha jeho domu. „Moje střecha je pryč. Jsem v plném milosrdenství hurikánu. Dům je zaplaven,“ uvedl. Následně doplnil, že byl zachráněn.

Na ostrově, který je bývalou britskou kolonií a má asi 72 tisíc obyvatel, byly zavřeny letiště i přístavy a panují vysoká bezpečnostní opatření. Lidé žijící na pobřeží byli evakuováni.