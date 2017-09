Maria začala pustošit Karibik, dosáhla nejvyššího stupně. Probíhají evakuace

/VIDEO/ Karibik a část Spojených států se ještě nestačily vzpamatovat z devastujících následků, které způsobil v minulých dnech hurikán Irma, a už musí čelit dalšímu nebezpečí. Hurikán Maria zesílil na pátý, nejvyšší stupeň „potenciální katastrofické bouře“ a zamířil nad východokaribský ostrov Dominika. Informoval o tom server BBC.

Kromě ostrovu Dominika úřady vyhlásily varování i na Panamských ostrovech, na Portoriku a ostrovech Culebra a Vieques, kam by měl hurikán dorazit ve středu. Stejně jako později nad Dominikánskou republiku. Někteří obyvatelé už v neděli opustili své domovy. Evakuace byla nařízena na francouzském ostrově Guadeloupe.

„Sestra“ hurikánu Irma, který v karibské oblasti způsobil mnohamiliardové škody a zabil desítky lidí, už dosáhla podle serveru BBC nejvyššího stupně a je považována za „extrémně nebezpečnou“. Už nyní ji doprovází vítr o rychlosti až 215 kilometrů v hodině.

Čtvrtý letošní hurikán

Maria je již třináctou pojmenovanou boří v Atlantickém oceánu a čtvrtým hurikánem s intenzitou třetího a vyššího stupně na pětistupňové škále. První byl hurikán Harvey, poté Irma a José.

A podobu s Irmu má Maria i ve své dráze. Lze tedy předpokládat, že by mohla dorazit i nad pobřeží Spojených států. Podle Národního střediska pro hurikány v USA (NHC) však vítr na některých místech dosáhl až 260 kilometrů v hodně a označil Marii za „extrémně nebezpečnou“. Živel přitom ještě může zesílit. Je však pravděpodobné, že bude v příštích dnech klesat.

O síle větru se přesvědčil už i samotný premiér ostrova Dominika Roosvelt Skerrit. Na svém facebookovém popsal, jak mu uletěla střecha jeho domu. „Moje střecha je pryč. Jsem v plném milosrdenství hurikánu. Dům je zaplaven,“ uvedl. Následně dopnil, že byl zachráněn.

Na ostrově, který je bývalou britskou kolonií a má asi 72 000 obyvatel, byly zavřeny letiště i přístavy a panují vysoká bezpečnostní opatření. LIdí žijící na pobřeží byli evakuováni.

Pokud by si Maria udržela svou sílu, šlo by o nejsilnější hurikán, který by zasáhl Portoriko za posledních 85 let, píše agentura Reuters. Guvernér Portorika proto vyzval obyvatele, aby se co nejlépe připravili na příchod bouře: „Je čas hledat s rodinnými příslušníky, přáteli vhodná útočiště.“

Před dvěma týdny se Irma, která zpustošila několik menších ostrovů v Karibiku včetně Sv. Tomáše a Sv. Jana, Portoriku těsně vyhnula.

Guvernér amerických Panamských ostrovů Kenneth Mapp prohlásil, že by hurikán Maria měl dorazit v úterý pozdě večer místního času. Na tiskové konferenci upozornil, že většina obyvatel ostrovů se ocitne bez elektřiny na několik týdnů a „někteří dokonce budou bez energie měsíce“. Dále vyhlásil od úterní desáté hodiny místního času zákaz vycházení.

Obyvatelům ostrova Sv. Croix Mapp doporučil, aby se odebrali do jednoho ze tří tamních nouzových úkrytů. Těm, kteří se rozhodnou zůstat doma, řekl, aby si vlezli do vany a přikryli se matrací, inforomoala agentura Reuters.

Hurricane #Maria Advisory 11: Maria Becomes a Potentially Catastrophic Category 5 Hurricane. https://t.co/VqHn0uj6EM — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 19. září 2017

Pomoc obětem hurikánu Irma

Sbírku na pomoc obětem hurikánu Irma vyhlásil Český červený kříž. Lidé mohou přispět na bankovní účet číslo 333999/2700 pod variabilním symbolem 1702. Pomoc v terénu podle tiskové zprávy organizace již poskytují desítky tisíc příslušníků národních společností Červeného kříže, jejich federace na ni uvolnila 430 milionů Kč.



Nejvíce je podle Červeného kříže pomoc potřeba na ostrovech Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, v Dominikánské republice a na Haiti.