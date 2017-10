Hurikánová sezóna pokračuje. Americké pobřeží bičuje Nate

Hurikán je zatím na prvním stupni hurikánové škály, vítr nyní dosahuje rychlosti 140 kilometrů v hodině, přičemž se oko hurikánu pohybuje 31 kilometrů v hodině směrem na sever.

"Očekává se, že centrum hurikánu se přežene dnes odpoledne přes Mississippi, Alabamu a Tennessee," uvádí Národní centrum pro hurikány.

Včera v noci bouře zasáhla obydlené oblasti na území Louisiany za doprovodu silného deště, který zalil silnice a ochromil dopravu. Silný déšť a riziko povodní hlásí i Alabama a Mississippi.

Zatím nebyli hlášeni žádní mrtví ani zranění, Informoval server CNN.

Obavy vyjádřil starosta Biloxi Andrew Gilich: "Jde o velkou věc, která může zasáhnout všechny," uvedl pro CNN.

Nate zatím nedosahuje intenzity bouří, které oblast zasáhly během předchozích dvou měsíců – Harvey, Irmy a Josého.

Louisianu zasáhla naposledy bouře Katrina v roce 2005, kterou doprovodily 1,5 metru vysoké vlny.

„Kvůli Katrině jsme odjeli, ale tohle tady přežijeme,“ říká jeden z místních obyvatel pro agenturu AP, který ve svém domě hostí několik příbuzných, kteří museli opustit hotel.

V roce 2012 zde řádil Isaac, čtyři roky předtím Gustav.

Getting very strong gusts here in Gulfport! Probably close to - if not hurricane force! #nate #mswx pic.twitter.com/LsSY3bVsdL