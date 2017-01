I v padesáti to jde, Janet Jacksonová má kluka

Los Angeles - Zpěvačka Janet Jacksonová, sestra zesnulého krále popu Michaela Jacksona, v úterý porodila první dítě, chlapce jménem Eissa.

Padesátiletá zpěvačka se měla vyjádřit, že své těhotenství vkládá do rukou božích, teď má klukaFoto: ČTK/APInvision

Uvedl to časopis People s odvoláním na zástupce padesátileté americké umělkyně. "Janet Jacksonová a její manžel Wissam Al Mana s nadšením vítají svého syna Eissa Al Mana," uvedl zástupce. Porod podle něj proběhl bez problémů. Místo porodu ale neupřesnil.



Jacksonová, jejíž slavný bratr zemřel ve věku 50 let v roce 2009, již dříve opakovaně řekla, že doufá v potomka, který by pokračoval v jejím odkazu. Uvedla také, že své otěhotnění vkládá do rukou Boha, který rozhodne, zda se tak má stát, napsal britský deník Daily Mirror.



Jacksonová během dosavadní hudební kariéry získala kromě jiného šest cen Grammy, nominaci na Oscara a desítky nominací na American Music Awards, MTV Video Music Awards či Billboard Music Awards. Jako herečka se objevila například ve filmu Zamilovaný profesor nebo Malcolm X.

