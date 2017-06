Útok u londýnské mešity: imám zabránil lynčování řidiče davem

Pachatele teroristického útoku před londýnskou mešitou zadrželi ještě před příjezdem policie lidé. Jeho lynčování zabránil podle londýnského deníku Metro místní imám. Ten spolu s dalšími lidmi vytvořil ochranný kruh kolem policistů, kteří přijeli útočníka zatknout.

Řidiče dodávky krátce po půlnoci najel do muslimů opouštějících londýnskou mešitu ve Finsbury Park, jednoho člověka zabil a deset dalších zranil. Lidé ho ještě před příjezdem policie povalili na zem. Imám místního muslimského centra Mohammed Mahmoud je oceňován za to, že po útoku vyzval všechny přítomné ke klidu a zabránil tomu, aby dav útočníka zlynčoval.

"Útočník ležel na zemi a lidé na něj byli kvůli tomu, co se stalo, pochopitelně hodně rozezleni. Jejich hněv trval i po policejním příjezdu. Ale jiní lidé, které vedl imám, si podali ruce a vytvořili tak kolem policistů, kteří se snažili dostat útočníka do vozu, lidský řetěz. Někdo v davu křičel: ´Proč to udělal? Proč?´ Ale další volal: ´Nikdo se ho nedotkne. Nikdo," popsal tuto situaci londýnský deník Metro.

Muslimské komunitní centrum Muslim Welfare House vydalo po útoku prohlášení, v němž uvedlo, že muslimská komunita je útokem šokována.

"Myšlenky i modlitby nás všech v Muslim Welfare House patří obětem a těm, kteří byli zraněni při závažném incidentu ve Finsbury Park. Chtěli bychom zvlášť poděkovat našemu imámovi Mohammedovi Mahmoudovi, jehož statečnost a odvaha pomohla uklidnit okamžitou situaci po incidentu a zabránit dalším zraněním a možným ztrátám na životech," uvedlo centrum.