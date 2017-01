Indický krejčí údajně sexuálně zneužil stovky dívek

Dillí - Indická policie zatkla 38letého muže, který se přiznal k sexuálnímu zneužití stovek nezletilých dívek od roku 2004. Zadržený je ženatý krejčí, otec pěti dětí, upozornila policie v metropoli Dillí.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Muž vyšetřovatelům sdělil, že chodil ukájet své pedofilní choutky jednou týdně. Vybíral si dívky ve věku zhruba od sedmi do deseti let. "Odváděl jsem je do odloučených prostor. Nevím, proč jsem to dělal. Líbilo se mi to," řekl. Na přesný počet svých obětí si prý nepamatuje, ale měly by jich být stovky.

Policie jej obvinila ze znásilnění a ze zastrašování svých obětí, poté co si jí stěžovala jedna z holčiček. Po hodinách zkoumání záznamů z bezpečnostních kamer se jí podařilo pachatele identifikovat a zatknout.

Sexuální zneužívání dětí je podle ochránců lidských práv v Indii poměrně rozšířené, ale je považováno za tabu v konzervativní společnosti. Děti jsou navíc oběťmi především svých příbuzných, což jen zvyšuje strach zneužívaných se se zločinem svěřit úřadům.

Oficiálně bylo v roce 2015 spácháno v Indii více než 94.000 trestných činů proti dětem, z toho téměř 40 procent případů tvoří sexuální napadení, jako je znásilnění nebo sexuální obtěžování.

