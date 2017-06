Indonésie se snaží spočítat všechny své ostrovy

Indonésie má tolik ostrovů, že je všechny ještě nikdy nebyla schopna plně spočítat nebo pojmenovat. O to se nyní pokouší tým pověřený vládou.

Zákon z roku 1996 odhaduje počet ostrovů na největším souostroví světa na 17 508. Indonéská vláda nyní doufá, že jejich přesný počet bude znát už v srpnu na setkání OSN.

Země doufá, že registrace území v OSN pomůže ochránit rozsáhlé oblasti Indonésie a bohaté rybářské zdroje. Podle úmluvy OSN o mořském právu je ostrov definován jako přirozeně formovaná oblast půdy obklopená vodou. Jméno ostrova může být oficiálně uznáno, pokud je známo alespoň dvěma místním obyvatelům.

Indonésie pokrývá celkem 1,9 milionu čtverečních kilometrů, takže spočítání všech ostrovů, které splňují kritéria OSN, není žádným malým úkolem. Například poblíž hlavního města Jakarty se nachází tisíce ostrovů, ale nikdo přesně neví, kolik jich je dokonce ani v této oblasti.

Počet ostrovů v Indonésii uvedených v zákoně z roku 1996 byl pouze odhad a nebyl ověřen kritériem OSN. Na poslední konferenci OSN o normalizaci zeměpisných názvů v roce 2012 indonéská vláda zaregistrovala 13 466 ostrovů, které našla a pojmenovala. Počítací tým z ministerstva pro námořní záležitosti a rybolov řekl BBC, že by chtěli na příští schůzce v srpnu přidat nejméně 1700 nových ostrovů. "To je náš seznam v tuto chvíli, ale číslo pravděpodobně stoupne, protože jsme právě v procesu ověřování ostrovů a to budeme dělat až do konce července," řekl Balok Budiyanto, úředník ministerstva vedoucí tým.

"Musíme navštívit každý z těchto ostrovů a poznamenat souřadnice, jméno, význam názvu, historii země a popsat krajinu a její geografickou historii. Vše podrobně dokumentujeme a přinášíme zpět do centrálního týmu, "vysvětlil.

Počítání ostrovů a registrace jejich názvů je zaměřena na ochranu území a zdrojů. Pokud OSN uznají odlehlé ostrovy, mohlo by to pomoci Indonésii v úsilí o svrchovanost nad okolními vodami, o kterou usilují i sousední země. Vláda tvrdí, že nezákonný rybolov na území, které považuje za své vody, stojí zemi miliardy dolarů ztracených příjmů každý rok.

Susan Herawati z Koalice lidí pro spravedlnost v oblasti rybolovu pro BBC uvedla, že šedesát procent ostrovů v Indonésii nemá jméno nebo oficiální právní status, takže mohou být snadno nárokovány jinou zemí nebo i soukromými společnostmi. Například jeden ostrov, který se stal oblíbeným turistickým místem, převzala soukromá společnost a udělala z něj své letovisko. "Bylo tam 109 rodin, které byly vyhoštěny z oblasti, aby uvolnily místo turistům," uvádí Herawati a dodává, že rodiny nedostaly ani žádnou kompenzaci. "Jedná se o naši národní identitu. Seznamem našich ostrovů mají náši rybáři právní ochranu a práva na ostrovy a moře našich předků," vysvětluje.

V roce 2002 Indonésie ztratila dva ostrovy na úkor Malajsie poté, co Mezinárodní soudní dvůr proti ní rozhodl v teritoriálním sporu a dva na úkor Východního Timoru, když se stal nezávislou zemí. Ekologové varují, že Indonésie by mohla ztratit tisíce ostrovů, pokud hladiny moří budou nadále růst kvůli změně klimatu. Počítání ostrovů však může být nekonečným úkolem, díky novým ostrovům vytvořených díky zemětřesení a sopečným výbuchům.