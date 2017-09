Irácká armáda drží v táboře u Mosulu 1300 žen a dětí bojovníků IS

V táboře v Hamán Alílu jižně od Mosulu zadržují irácké úřady více než 1300 žen a dětí bojovníků Islámského státu. Ženy a děti pocházející nejméně ze 13 zemí se do zajetí dostaly v srpnu, když irácká armáda osvobodila město Tal Afar, které leží západně od Mosulu.

Norská rada pro uprchlíky, která poskytuje pomoc v táboře, pro server BBC uvedla, že tito lidé zde jsou „de facto zadrženi“, kdy je více než tisíc cizinců „nuceno pobývat ve vojenském táboře s omezenou svobodou pohybu.“

Tisíce cizinců se dostaly do tábora poté, co cestovaly do Iráku a Sýrie, aby zde žily v "chalífátu". Ten vyhlásil Islámský stát poté, co v roce 2014 převzal kontrolu nad většinou severního a západního Iráku.

Tábor v Hamán Alílu navštívili reportéři agentury Reuters. Viděli, jak stovky žen a dětí sedí na matracích hemžících se hmyzem ve stanech bez klimatizace. Většina z nich již neměla osobní doklady. Podle reportérů zde byla často slyšet turečtina, přičemž mnoho dalších lidí pocházelo z bývalých sovětských států, například z Tádžikistánu, Ázerbájdžánu či Ruska. Někteří mluvili francouzsky.

To, že rodiny zadržují, potvrdil i irácký plukovník Ahmad Taji z velitelství Ninive: "Držíme zde rodiny z Daeš pod přísnými bezpečnostními opatřeními a čekáme na vládní rozkazy, jak s nimi zacházet," řekl.

Zároveň popřel, že by tito lidé byli trestáni. "Zacházíme s nimi dobře. Jsou to rodiny tvrdých zločinců, kteří chladnokrevně zabíjeli nevinné, ale když jsme je vyslýchali, zjistili jsme, že téměř všechny z těchto rodin byly poblázněny zlovolnou propagandou Daeš," dodal. Irácké ministerstvo vnitra uvedlo, že jedná se zeměmi, odkud tito lidé pocházejí, aby je převzaly. Francie však tuto možnost odmítá s tím, že by dospělí měli být souzeni v Iráku.

"Moje matka ani neví, kde jsem," řekla 27letá francouzská žena alžírského původu. Uvedla, že jí podvedl manžel, když jí navrhl, aby s ním jela přes Turecko do Sýrie a Iráku. Stalo se tak poté, co v loňském roce vstoupil do služeb Islámského státu.

"Řekl, mi že jedeme na týdenní dovolenou do Turecka.“ Žena po čtyřech měsících v Mosulu od svého manžela utekla do města Tal Afar. Doufala, že se vrátí zpět do Francie, ale její muž jí našel a donutil zůstat. Následně zemřel během pouličních bojů. Žena nyní neví, kdy se bude moci vrátit domů.

Jeden z důstojníků uvedl, že se ženy i se svými manželi vzdaly kurdským pešmergům u Tall Afaru. Předpokládá se, že muži jsou bojovníky samozvaného chalífátu. Ženy a děti předali Kurdové iráckým vojákům, osud mužů není zcela jasný. Kurdský generál Amal Harki řekl agentuře AP, že někteří byli předání iráckým úřadům, další se dostali do vězení a některé irácká armáda pozabíjela poté, co se ukázalo, že se muži vzdali jen naoko a následně na vojáky zaútočili.