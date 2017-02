Irácká armáda zabila 13 velitelů IS. Vůdce Bagdádí opět unikl

Irácké letectvo při útoku na pozice takzvaného Islámského státu (IS) na západě Iráku zabilo 13 velitelů této organizace a desítky dalších jejích členů. Útok byl veden na místo, kde se předpokládala přítomnost vůdce IS abú Bakra Bagdádího. Jméno Bagdádího ale na seznamu zabitých není.

Ozbrojenci z hnutí Islámský stát (IS)Foto: ČTK/ABACA/Balkis Press

Armáda získala informaci, že se Bagdádí minulý týden přesunul v konvoji ze syrské Rakky, kde má IS hlavní stan, do oblasti iráckého pohraničního města Káim. Právě tam se mělo sejít vedení IS a jednat o situaci v Mosulu, o jehož udržení IS bojuje od loňska proti irácké armádě.

Nepřehlédněte: Trumpův záměr bojovat proti Islámskému státu je slibný, říká Asad

Armáda nyní oznámila, že při náletu na Káim kromě velitelů zahynulo i 64 níže postavených členů IS.

Bagdádí o sobě dal naposledy vědět loni v listopadu. Žádal tehdy bojovníky IS, aby v Mosulu neustupovali. V minulosti se několikrát objevily zprávy o jeho zranění i smrti.

Takzvaný Islámský stát v roce 2014 obsadil sever Sýrie a Iráku, loni ale skoro čtvrtinu původně zabraného území ztratil. Podle bezpečnostních analytiků přišel loni o 18 tisíc kilometrů čtverečních území a nyní má pod kontrolou asi 60 tisíc kilometrů čtverečních. Stále je přítomen v západní části Mosulu, ve východní a severní Sýrii a také ve středosyrské Palmýře.