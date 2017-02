Irácké jednotky bojují na předměstích Mosulu, míří k letišti

Iráčtí vojáci a policisté dnes pokračovali v postupu k západní části města Mosul, kam se přibližují od jihu. Podle agentury Reuters se jim podařilo dobýt vesnici na kopci nad letištěm, ze kterého chtějí pokračovat v boji proti organizaci Islámský stát (IS). Radikálové mají stále pod kontrolou západní Mosul, východní část armáda dobyla už v lednu.

Vojákům se podařilo dobýt vesnici Abú Sajf, která je na kopci nad mosulským letištěm a v níž kladli odpor bojovníci IS. Armáda na ně útočila mimo jiné z vrtulníků. Letiště chce irácká armáda po dobytí přeměnit na základnu, odkud povede hlavní ofenzivu na západní Mosul. Policisté v obrněných vozech dnes také postoupili směrem k vojenské základně Ghazlaní, která je na jižním okraji města.

S podporou mezinárodní koalice armáda zahájila boj o západní Mosul v neděli. Koalice, kterou vedou Spojené státy, pomáhá iráckým ozbrojeným silám.

O situaci v Iráku a o boji proti IS dnes přijel do Iráku jednat americký ministr obrany James Mattis. Americká armáda oznámila, že jeden její voják přišel o život blízko iráckého města Ramádí. Podle armádního prohlášení to nebylo v boji, podrobnosti k incidentu ale zatím nejsou známy. Spojené státy mají v Iráku zhruba 5000 vojáků, kteří tam působí jako instruktoři a také poradci.

V neděli irácké armádní jednotky obsadily asi 15 vesnic jižně od Mosulu. Leží na trase směřující k letišti, které je cílem prvních osvobozovacích akcí. Z něj a ze základny Ghazlaní má být veden hlavní útok na IS.

Radikálové vybudovali severně od letiště obrannou linii. Chrání tím především historické centrum Mosulu, které je hustě obydleno a v jehož úzkých uličkách armáda nebude moci zřejmě použít těžkou techniku.

Západní Mosul je poslední významnou baštou IS v Iráku. Skupina začala zabírat sever země v roce 2014 a obsadila také část sousední Sýrie. Boje proti islamistům pokračují i tam.

