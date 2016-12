Irácký premiér: Likvidace islamistů potrvá tři měsíce

Bagdád - Zlikvidovat Islámský stát potrvá tři měsíce, prohlásil dnes irácký premiér Hajdar Abádí. Irácká armáda a její spojenci se nyní snaží vytlačit islamisty z druhého největšího iráckého města Mosul, kde ofenziva začala již 17. října.

Ilustrační fotoFoto: čtk

"Okolnosti naznačují, že Irák potřebuje tři měsíce na zlikvidování DAIŠ," citovala Abádího irácká státní televize. DAIŠ je arabskou zkratkou pro Islámský stát, která bývá často používána.

Čtěte také: Do Iráku odletěl polní chirurgický tým, pomáhat bude u Mosulu

K nedávnému tvrzení jednoho velitele koaliční armády vedené Spojenými státy, že koalici potrvá likvidace IS a jeho buněk v Iráku a Sýrii asi dva roky, premiér podle agentury Reuters řekl, že Američané byli moc pesimističtí. "Mluvili o velmi dlouhé době, ale ten obdivuhodný úspěch, kterého dosáhli naši stateční a hrdinní bojovníci, to zkrátil. Předpokládám, že v Iráku to potrvá tři měsíce," řekl Abádí.

Irácké speciální jednotky již dobyly asi čtvrtinu Mosulu, jejich postup ale zpomalují neustálé protiútoky ozbrojenců, kteří využívají odstřelovače, sebevražedné atentátníky i výbušniny nastražené v automobilech. Mosul se dostal pod kontrolu islamistů jako jeden z prvních již v polovině roku 2014. Irácké úřady nezveřejňují počety civilních či armádních obětí, podle lékařů jsou ale v bojích každý den zraněny desítky lidí.

Elitní irácké jednotky jsou jedinou silou, která vstoupila do Mosulu z východu. Irácká armáda, policie a kurdské oddíly postupují ze severu a z jihu, zatímco šíitské milice ze západu. Ofenziva u Mosulu je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílejí se na ní desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic.

Čtěte také: Irácké speciální jednotky v Mosulu zabily 1000 radikálů