Irácký soud vydal zatykač na členy kurdské volební komise, ti se mu ale vysmáli

Rekord. Zase. Už po dvaadvacáté v řadě! Mladoboleslavská automobilka hlásí, že v září dodala na celém světě 112 900 vozů Škoda zákazníkům. Je to nejlepší výsledek v její 122leté historii. Oproti stejnému období loňského roku je to nárůst o 5,4 procenta. Vloni v této době automobilka dodala do světa „jen“ 107 100 vozů.