Iráčtí Kurdové hlasují v historickém referendu, navzdory hrozbám

V pondělí začalo v severním Iráku referendum o nezávislosti, organizované Kurdskou regionální vládou. Volební místnosti se otevřely v osm hodin ráno a zavřít by se měly v šest večer. Referendum probíhá navzdory hrozbám okolních islámských zemí.

Konečné výsledky referenda o nezávislosti iráckých Kurdů by měly být oznámeny do 72 hodin. Očekává se přitom, že v referendu jasně zvítězí hlasy pro nezávislost, které by měly poskytnout Kurdské regionální vládě Massouda Banzaniho mandát k tomu, aby začala jednat o odtržení Kurdistánu od Iráku a o jeho postavení vůči ostatním státům.

Proti kurdskému referendu vystupují sousední převážně muslimské země, které se obávají, že případné vyhlášení nezávislosti Kurdistánu strhne i jejich kurdské menšiny. S obavami k němu hleděly i Spojené státy americké a evropské mocnosti, podle nichž by mohlo rozbít křehkou koalici, vytvořenou za účelem boje proti Islámskému státu. Kurdové se však přesto nedali od svého hlasování odvrátit.

"Na tento den jsme čekali sto let," řekl agentuře Reuters jeden z účastníků referenda, který se představil jako Rizgar. Stál přitom ve frontě mužů, kteří čekali na hlasování ve škole v hlavním městě Arbílu, hlavním městě Iráckého Kurdistánu. "S Boží pomocí chceme mít svůj stát. Dnešek je svátkem pro všechny Kurdy. S Boží pomocí řekneme ano, ano drahému Kurdistánu."

Irácký Kurdistán je autonomní oblast Kurdů v severovýchodním Iráku, kterou tvoří několik guvernorátů. Na východě sousedí s Íránem, na severu s Tureckem, na západě se Sýrií a na jihu s Irákem.