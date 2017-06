Iráčtí vojáci zabránili útokům v Mosulu

Islámský stát zaútočil na chudou čtvrť Hay al-Tanak západně od starého města Mosulu, ale irácké vládní jednotky atentátům zabránily. Je to poprvé od zahájení bojů v Mosulu, co IS zaútočil mimo staré město, které zatím zůstává v držení islamistů.

dnes 08:15 SDÍLEJ:

"Bezpečnostní síly zneškodnily sebevražedné atentátníky, kteří se snažili provést rozsáhlé útoky a to pomocí pomocí pásů s výbušninami," uvedla armáda ve svém prohlášení. Zároveň nepotvrdila prohlášení IS, že povstalci převzali kontrolu nad Hay al-Tanakem a začali útočit na sousední město Hay al-Yarmuk, uvedla agentura Reuters. ČTĚTE TAKÉ: Irácká armáda v Mosulu osvobodila stovky civilistů, boje o centrum pokračují Mezinárodní koalice pod vedením USA poskytuje leteckou a pozemní podporu v získání území ovládaného Islámským státem. Podle prohlášení iráckého generála stále asi 350 mužů IS drží zbývající pevnost v hustě osídleném starém městě v Mosulu. Očekává se však, že bitva o město skončí za několik dní. Většina lidí tedy mohla již o víkendu poprvé po několika letech slavit konec ramadánu bez přítomnosti IS. Oslavy započaly v neděli poté, co z většiny míst odjely vojenské jednotky. Místní obyvatelé doufají, že bitvy o opětovné získání území brzy skončí. ČTĚTE TAKÉ: Bitva o Mosul nekončí. Islamisté se vzepjali k protiútoku "Vzhledem k tomu, že naše hrdinské síly jsou blíž k tomu, aby vyhlásily konečné vítězství nad gangy Daesh (Islámského státu), přeji vše nejlepší ke konci ramadánu" uvedl předseda vlády Haider al-Abadi ve svém prohlášení. Irácká vláda doufala, že osvobodí Mosul do konce roku 2016, ale boje se protáhly zejména kvůli tomu, že IS posílil pozice v civilních oblastech. Islámský stát má však stále pod kontrolou velké oblasti jak Iráku, tak Sýrie. V Sýrii jsou však povstalci ve městě Rakka téměř obklopeni armádou Spojených států a kurdskými milicemi. ČTĚTE TAKÉ: Dron objevil 160 zmasakrovaných těl civilistů. Pokusili se o útěk z Mosulu

Autor: Andrea Gričová