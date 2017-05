Íránský ministr zahraničí zkritizoval na Twitteru Trumpa

Íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif zkritizoval na svém twitterovém účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho snahu upevnit obchod se zbraněmi a další obchody se Saúdskou Arábií v hodnotě stovek miliard dolarů. Rijád je úhlavním sokem Teheránu na Středním Východě.

"Írán - osvěžený ze skutečných voleb - byl napaden @POTUS (oficiální twitterový účet Donalda Trumpa, poz. red.) v této baště demokracie a umírněnosti. Zahraniční politika, nebo jednoduše dojení 480 miliard dolarů z KSA (ze saúdskoarabského království, pozn. red.)?" napsal Zarif na svůj Twitter s odkazem na to, že v íránských prezidentských volbách obhájil minulý týden svůj mandát současný prozápadní prezident Hasan Rúhání.

Iran—fresh from real elections—attacked by @POTUS in that bastion of democracy & moderation. Foreign Policy or simply milking KSA of $480B? pic.twitter.com/ahfvRxK3HV