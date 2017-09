Bouřlivá Irma není sama. Následuje ji José, podobně strašný

Podle dosavadních odhadů meteorologů by měl José "navštívit" karibské Závětrné ostrovy (Anguilla, Montserrat, Antigua a Barbuda) v sobotu dopoledne místního času. Následně se patrně – na rozdíl od Irmy – stočí severním směrem a bude pokračovat nad liduprázdné Sargasové moře.

Předpokládaný postup hurikánu José:

#Jose is now a Category 4 hurricane with 150 mph winds, located about 435 mi east of the northern Leeward Islands: https://t.co/0218e1OYNl pic.twitter.com/QuAslToKdf