Irma zesílila, vyhnala milion Kubánců. Florida se připravuje na nejhorší

/VIDEO/ Hurikán Irma je po krátkém ochabnutí opět v kategorii 5, tedy té nejsilnější. Živlu nyní čelí Kuba, kde se do vnitrozemí stáhl víc než milion obyvatel. Na Floridě vrcholí evakuace a přípravy na úder, na nejhorší se chystá Miami.

Hurikán Irma již zasáhl Kubu a Bahamy, ve východním Karibiku zabil 21 lidí a zanechal katastrofální škody. Evakuováno bylo nejméně milion Kubánců, kteří se přesunuli do bezpečných zón na západu a jihu země.

Bouře podle předpovědí znovu zesiluje a na Floridě udeří v neděli ráno jako hurikán páté, tedy nejsilnější kategorie, s větrem dosahujícím 260 kilometrů za hodinu. Aktuální pohyb živlu můžete sledovat zde.

Irma postupuje z Kuby na Floridu:

#IrmaHurricane2017 on its way ? nature is taking over. Global warming is starting to show. We must take more care of our world now! ? pic.twitter.com/72rF2ahS6k — Carla Müller (@carlazone82) 9. září 2017

Úřady na Floridě nařídily evakuaci 5,6 milionu lidí, tedy celé čtvrtině obyvatel. Jedná se o jednu z největších evakuací v historii USA.

Americký prezident Donald Trump vyzval obyvatele, aby se řídili doporučením úřadů. Hurikány páté kategorie zasáhly Spojené státy od roku 1851 jen třikrát.

Irma je rekordní. Žádný jiný hurikán nevydržel tak dlouho s takovou intenzitou:

No storm on record, anywhere on the globe, has maintained winds 185mph or above for as long as #Irma https://t.co/oIzVVwIKyb pic.twitter.com/22Dq09jXxf — CNN International (@cnni) 9. září 2017

Irma je podle americké Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) mnohem silnější než poslední z nich, hurikán Andrew, který udeřil v roce 1992.

Úder Irmy. Karibský ostrov Turks and Caicos:

Ke zpustošeným ostrovům na severovýchodě Karibiku se blíží další nebezpečný hurikán José, který má sílu kolem 250 kilometrů za hodinu a spadá do hurikánové kategorie 4.

Mexické pobřeží zasáhl hurikán Katia. Rychlost větru činí 120 kilometrů. Jde o hurikán první kategorie, podle předpovědi by měl rychle slábnout.

Podívejte se na sílu hurikánu Irma:

Hurikán páté kategorie. Co napáchá?

Kategorie 5 je nejvyšší kategorií tropických bouří. Tyto bouře způsobují naprosté zničení střech na mnoha sídlech a průmyslových budovách a některé menší užitné budovy jsou odfouknuty. Zhroucení mnoha širokých střech a zdí, obzvlášť těch bez vnitřních podpěr je běžné, stejně jako velmi těžká a nenapravitelná poškození mnoha dřevěných struktur a naprosté zničení mobilních domů. Jen pár typů struktur staveb jsou schopné odolat a to jen v případě, že jsou vzdáleny 5 až 8 km od pobřeží.



Historické příklady hurikánů kategorie 5 zahrnují Labor Day Hurricane z roku 1935, Mexico Hurricane z roku 1959, Hurricane Camille v roce 1969, Hurricane Gilbert v roce 1988, Hurricane Andrew v roce 1992, Hurricane Dean a Hurricane Felix v roce 2007.