Islamistický Mosul se hroutí, zoufalí civilisté křižují bojovou linii

Arabští sousedé Kataru přišli začátkem června s obviněním, že tato malá a prosperující země podporuje terorismus. Na to konto s ní přerušili diplomatické a obchodní styky a stanovili 13 podmínek pro to, aby byl Katar přijat "zpátky do rodiny". Ultimátum vyprší dnes, Katar se vydírat nenechá.