Islámský stát znovu devastuje historické skvosty v syrské Palmýře

Radikálové Islámského státu (IS) v Sýrii opět ničí historickou Palmýru. Podle syrské agentury SANA poničili amfiteátr z 2. století a skupinu sloupů před ním. IS měl Palmýru v rukou i v roce 2015 a začátkem loňského roku a také tehdy ničil památky, z nichž mnohé jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Ředitelka této organizace Irina Bokovová dnes řekla, že poničení sloupů i divadla je "nový válečný zločin". Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to označil za barbarství.

SANA dnes oznámila, že radikálové poničili "fasádu" amfiteátru, který v minulosti používali k vraždění svých odpůrců. Poničen je i tetrapylon - sloupoví, které stojí před divadlem. SANA neuvedla podrobnosti o míře ani době ničení, ale její zprávu potvrdila i exilová opozice a šéf oddělení pro historické památky Maamún Abdalkarím. Čtěte také: V syrské provincii Halab zemřelo po náletu 40 radikálů "Je to nová rána kulturnímu dědictví. Toto ničení je nový válečný zločin a nesmírná ztráta pro Syřany a lidstvo," sdělila Bokovová. Zpráva o Palmýře podle ní svědčí o tom, že extremisté chtějí ničit nejenom lidské životy, ale také historické památky, aby "syrský národ připravili o jeho minulost i budoucnost". IS neušetřil ani Belův chrám "Nu, co říci. Barbaři jsou barbaři," prohlásil šéf ruské diplomacie Lavrov v reakci na zprávy o dalším ničení, jehož se v Palmýře dopouštějí bojovníci IS. "Tato ideologie a praktiky jsou pro moderní civilizaci naprosto nepřijatelné," dodal podle agentury TASS. IS dobyl v poušti ležící Palmýru v květnu 2015. Poničil v ní vzácné památky včetně Belova chrámu. Loni v březnu se vládním jednotkám s pomocí ruské armády podařilo město dobýt zpět, ale v prosinci, kdy vrcholily boje o severosyrské město Halab (Aleppo), se tam radikálové vrátili. Pouštní město Palmýra leží v provincii Homs asi 210 kilometrů severovýchodně od Damašku. K jejím nejznámějším památkám patří kolonáda, divadlo, vítězný oblouk, mnoho kostelů, chrámů či pohřebišť. Od roku 1980 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Před zahájením syrské války v roce 2011 místo navštěvovalo na 150.000 turistů ročně. Čtěte také: Analýza: Islámský stát přišel loni o skoro čtvrtinu území

