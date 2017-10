Islámský terorismus v Kanadě: muž najížděl do lidí, pět zranil

K prvnímu útoku došlo během zápasu Kanadské fotbalové ligy mezi Winnipegem a Edmontonem. Sledovalo ho více než 30 tisíc diváků. Dopravního policistu, který před stadionem usměrňoval provoz, srazila ve vysoké rychlosti dodávka. Její řidič pak na strážce zákona zaútočil nožem.

Se vší pravděpodobností tentýž Chevrolet Malibu vjel o chvíli později do davu chodců. Srazil čtyři lidi a rozpoutal honičku s policií v centru města. Po dvou hodinách ji ukončil policejní zátaras v ulici Wayna Gretzkyho, masivní dodávka skončila na střeše.

#BREAKING Five injured, suspect arrested after a police officer was stabbed in an "act of terrorism" in #Edmonton, #Canada pic.twitter.com/N8oSt6fZyC