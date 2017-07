Itálie uprchlíky nezvládne, podělte se o ně, vyzvala OSN evropské země

Itálie už nemůže nadále sama přijímat desítky tisíc migrantů, kteří přistávají u jejích břehů, uvedl v pondělí Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle něj by měl být vytvořen systém, jak tuto zátěž sdílet s dalšími zeměmi.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky chce v Evropě prosadit "mechanismus regionálního vyloďování" a trvá na tom, aby se odpovědnost za evidenci a ubytování migrantů připlouvajících do Itálie rozšířila i na další země. Úřad to uvedl při pondělním jednání v Římě.

"Není realistické myslet si, že odpovědnost za vylodění všech by měla nést jen Itálie. To není udržitelné. Potřebujeme, aby se do tohoto systému zapojily další země a převzaly část odpovědnosti," uvedl zvláštní zmocněnec úřadu pro Středomoří Vincent Cochetel před novináři v Ženevě, kde požadoval po evropských zemích "větší solidaritu".

Od začátku letošního roku podle něj připlulo do Itálie téměř 85 tisíc přistěhovalců a uprchlíků, často v křehkých člunech, které spouštějí na vodu podloudníci operující na lybijském pobřeží. Víc než dva tisíce dalších uprchlíků se při pokusu o nebezpečnou plavbu utopilo nebo jsou nezvěstní.

Podle italského Červeného kříže začíná být situace v italských přeplněných přijímacích centrech kritická. Šéf UNHCR Filippo Grandi ji popsal jako "rostoucí tragédii".

Itálie proto požaduje, aby své přístavy otevřely uprchlíkům i další evropské země. Francie už tuto žádost odmítla a nazvala ji "kontraproduktivní". Podle ní by takový krok jen povzbudil k cestě víc migrantů. AFP to sdělil pod příslibem anonymity jeden z poradců francouzského ministra vnitra Gerarda Collomba.

Organizace SOS Mediterranee, která spolu s Lékaři bez hranic provozuje migrační záchrannou loď, navíc uvedla, že donutit plout čluny do jiných než italských přístavů je logisticky obtížné. Cochetel ale naznačil, že existují i další řešení. "Jen to, že Itálie dovoluje lidem se vylodit, by nemělo znamenat, že musí být za všechny zodpovědná," řekl.

Vyzval proto k přezkoumání programu EU o přemisťování uprchlíků z roku 2015, jehož cílem bylo přesunout asi 160 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a Řecka do jiných evropských zemí. Podle něj bylo přemístěno jen zhruba 20 tisíc migrantů, přičemž Maďarsko, Polsko a Česko se odmítly tohoto programu účastnit.

Cochetel teď nejenom vyzval evropské země, aby se na rozdělení migrantů podílely, ale také navrhl, aby byl tento program, zaměřený původně zejména na lidi prchající ze Sýrie a Eritreje, rozšířen tak, aby zahrnoval i jiné národnosti. Podle UNHCR nyní tvoří víc než polovinu uprchlíků odplouvajících z Libye lidé ze západoafrických zemí, jako je Nigérie a Mali.

UNHCR také prosazuje zásah proti obchodníkům s lidmi a proti pašerákům lidí. "Rozhodně budeme požadovat po sankčních výborech OSN a pravděpodobně také po sankčním výboru Evropské unie, aby jednaly," řekl Cochetel. Podle něj by měly tyto výbory zakázat známým pašerákům cestování a zmrazit jejich majetek.