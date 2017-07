Itálie volá o pomoc. Nezvládá příliv uprchíků

/VIDEO/ Námořní operace Sophia, jež měla rozvrátit pašerácké sítě ve Středozemním moři, si po dvou letech od svého spuštění moc úspěchů připsat nemůže. Pašeráci kvůli vojenským hlídkám u libyjských břehů od roku 2015 výrazně snížili ceny a proud migrantů se stále zvětšuje. Italský ministr zahraničí Marco Minnitti nyní úpenlivě prosí Evropu o pomoc.

Tento rok dorazilo k italskému pobřeží více než 83 tisíc uprchlíků. To je o 19 procent více, než v roce 2016 ve stejném období. Od roku 2014 připlulo do Itálie více než půl milionů migrantů. Naprostá většina z nich vyrazila na cestu do Evropy právě z Libye.

Tato země je od občanské válka a pádu diktárora Kaddáfího zmítána nepokoji a občanskou válkou. Současně je Libye vstupní branou do Evropy pro většinu uprchlíků z oblasti subsaharské Afriky, Egypta, Sýrie, Bangladéše a Arabského poloostrova.

Italský ministr vnitra Minnitti dnes naléhavě zopakoval, že příval imigrantů do Evropy skrz Itálii není věcí jen Itálie, ale celé EU. Jelikož kapacita italských detenčních zařízení stejně jako trpělivost Itálie s alibismem ostatních evropských zemí je už na hraně, ministr pohrozil, že imigranty z Itálie vypustí dál do EU, kam ostatně stejně oni sami chtějí.

Minniti nadhodil: "Byť by jen jedna jediná loď místo do Itálie zamířila do přístavu v jiné zemi EU, byl bych jako "eurofil" hrdý."

"Problém by to sice nevyřešilo, ale byl by to výjimečný signál prokazující, že Evropa chce Itálii pomoct," dodal.