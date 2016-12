Itálie zachránila dalších 300 migrantů ve Středozemním moři

Řím - Kolem 300 migrantů ze čtyř plavidel se dnes podařilo zachránit ve Středozemním moři. Šest běženců na cestě do Evropy zemřelo. S odvoláním na italskou pobřežní stráž o tom informovala agentura Reuters. Pokračuje tak trend rekordního přílivu uprchlíků do Itálie.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

Migranty podle agentury AFP převážely tři gumové čluny a dřevěná loďka. Na jejich záchraně se kromě lodě italského námořnictva podílely i dva soukromě vlastněné remorkéry a dva motorové čluny pobřežní stráže italského ostrova Lampedusa. Národnost přeživších ani mrtvých úřady neuvedly.

V listopadu Řím oznámil, že celkový počet běženců, kteří dorazili do Itálie na palubách lodí ze severní Afriky, letos překonal předchozí rekord z roku 2014. Do Itálie se již touto cestou dostalo více než 171.000 uprchlíků, zatímco před dvěma lety to bylo jen něco málo přes 170.000.

