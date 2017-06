Italové chtějí zavést pro italské potraviny značku Made in Italy. Ale hádají se

Italská vláda se rozhodla podpořit národní potraviny vytvořením oficiálního loga "Made in Italy", které je mělo propagovat po celém světě. Plán se ale zvrtnul: potravinové fimy se začaly hádat, jaké potraviny mají na toto označení nárok.

"Vypadalo to jako recept na úspěch italské vlády: Vytvořte oficiální logo Made in Italy, které bude po celém světě označovat skutečné italské sýry, šunky, těstoviny nebo třeba šumivé víno a ochrání je tak před napodobeninami, jako je například parmezán vyrobený na Novém Zélandu nebo Prosecco v Brazílii. Jenže i nejjednodušší recept se může pokazit. Namísto sjednocení se italské potravinářské firmy začaly hádat o to, co to znamená být skutečně italský," komentuje aktuální kauzu italského potravinářského průmyslu agentura Reuters.

Podle Reuters se v Itálii vedou spory například o to, zda nárok na označení Made in Italy znamená, že z Itálie musí pocházet každá surovina obsažená ve výrobku. Podle dvou zdrojů z italského ministerstva průmyslu prý dokonce hrozí, že se celý projekt zhroutí kvůli tomu, že se potravinářský průmysl nedokáže na definici italské potraviny domluvit.

"Zatím neexistuje žádné konečné rozhodnutí, zda značka Made in Italy vznikne. Realizujeme studie a sbíráme technické podklady. Celý projekt spustíme jen tehdy, pokud bude plně vyhovovat požadavkům potravinových výrobců," uvedl jeden ze zdrojů, úředník ministerstva průmyslu, který se daného projektu účastní.

Ministerstvo oznámilo svůj záměr koncem loňského roku a v březnu zahájilo konzultace s výrobci potravin. Logo, zaručující italský původ, má podle italského sdružení výrobců potravin Federalimentare umožnit tamějším vývozcům dosáhnout na dalších zhruba 60 miliard eur z ročních celosvětových prodejů, které zatím připadají zahraničním imitacím italských výrobků.

S tím souhlasí i marketingoví experti. Podle odhadu mezinárodní poradenské firmy Brand Finance, která sestavuje jeden z indexů cenných světových značek, může logo Made in Italy zvýšit hodnotu malých a středních italských potravinářských firem až o pět procent.

"Domácí firmy by z takového loga měly jistě prospěch, protože Itálie má v potravinářském průmyslu slavnou pověst. Řada těchto firem přitom není v zahraničí známá," uvedl Massimo Pizzo, ředitel společnosti Brand Finance pro Itálii.

Celý plán ale zatím ztroskotává na tom, že se italští potravinoví producenti nedokážou domluvit na definici italského výrobku. Někteří z nich trvají na tom, aby byl vyroben výhradně z domácích surovin, jiní se přimlouvají za méně striktní přístup.

Sdružení výrobců sýru Parmigiano Reggiano, který je považován za krále italských sýrů, trvá na tvrdých normách pro všechny. "Pokud otevřeme dveře výrobkům se zahraničními přísadami, tak nemluvíme o Made in Italy… To není pomoc, jakou hledáme," uvedl podle Reuters předseda sdružení Riccardo Deserti. (Podle pravidel sdružení uznávaných v celé Evropské unii může být sýr uváděn na trh pod označením Parmigiano Reggiano nebo pod jeho anglickým názvem Parmesan pouze tehdy, pokud je vyroben podle přesné metodiky a pokud navíc pochází pouze z vybrané oblasti kolem města Parma.)

Sdružení výrobců vína Prosecco zaujímá podobný postoj, přičemž odmítá, aby toto víno bylo řazeno do stejné kategorie autentičnosti jako produkty vyrobené ze zahraničních surovin.

Na druhé straně se některé firmy domnívají, že pro získání loga stačí, pokud při výrobě dodrží tradiční italské výrobní metody. Například největší světový výrobce těstovin Barilla chce mít logo Made in Italy na své produkci i přesto, že se šestnáct z jeho třiceti závodů nachází v zahraničí, včetně USA a Ruska. "Jsme italská firma, platíme v Itálii daně a naše zahraniční podniky provozujeme podle pravidel italské kvality," prohlásil na jedné březnové konferenci o potravinách místopředseda tohoto rodinného podniku Paolo Barilla.

Neutrální postoj zatím zaujímá potravinový řetězec Eataly, který je podle Reuters jednou z nejdůvěryhodnějších italských potravinových značek. Řetězec nedávno otevřel svůj první obchod v Moskvě, kde ho embargo na dovoz některých evropských potravin donutilo používat k výrobě některých sýrů ruské suroviny. Prodává tak mozzarellu a burratu vyrobenou v Rusku. "Plně souhlasím se zavedením značky Made in Italy", řekl zakladatel společnosti Eataly Oscar Farinetti Reuters, ale už neuvedl, zda stojí na straně "puristů" nebo Barilly.

Italští výrobci potravin se tak zatím shodnou jen na jedné věci: Že jejich zahraniční rivalové neoprávněně používají pro své výrobky slova a symboly, naznačující italský původ, ale skutečnou zemi původu uvádějí jen malým písmem na etiketě. Příkladem tohoto přístupu je podle nich například novozélandský mléčný gigant Fontera, mezi jehož výrobky se nacházejí takzvané "Perfect Italiano" sýry Parmesan a Mozzarella, nebo brazilský producent vína Garibaldi Winery, který prodává v Brazílii vyrobené Garibaldi Prosecco.

Mluvčí společnosti Fonterra agentuře Reuters sdělil, že skupina používá pro oba sýry italská jména a italskou vlajku proto, že je na Novém Zélandu kdysi začala vyrábět Italka Natale Italiano, která v roce 1920 emigrovala z Itálie do Austrálie. "Naše značka je hrdá na své dědictví," řekl Fonterra. Otázku, jaký obrat dělá prodej výrobků pod označením Perfect Italiano, ale nezodpověděl. Vinařská společnost Garibaldi Winery otázky Reuters nekomentovala.