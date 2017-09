Izrael bombardoval Sýrii. Kvůli držení chemických zbraní

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Padesát miliard korun. Za stejný balík peněz by se daly nakoupit třeba léky pro všechny pacienty na dva měsíce. Místo toho ale mizí v šedé zóně. Nikdo z nich ani neplatí daně. Řeč je o miliardách, které by mohly přinést zdravotnické nadstandardy. Tedy připlácení na lepší klouby, čočky nebo protézy. Češi je podle průzkumu chtějí v anketě Deníku se k nim přihlásilo přes 70 procent lidí. Uvítali by je i lékaři.