Izrael následuje Spojené státy. Vystupuje z UNESCO

Izrael dnes oznámil, že vystoupí z agentury OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Bude tak následovat Spojené státy, které odchod z agentury, které je celosvětově proslulá ochranou památek, oznámily dnes odpoledne. Informoval o tom server BBC.

Izraelský velvyslanec Carmel Shama-Hacohen dnes podal doporučení prezidentovi Izraele Benjaminovi Netanyahuovi na „rychlé stažení“ z agentury OSN, kterou nazval „absurdním“ uskupením, píší The Times of Israel.

UNESCO v minulosti dlouhodobě kritizovalo Izrael se jeho aktivity na západním břehu Jordánu a východním Jeruzalémě.

Tento rok například prohlásilo staré město Hebron územím palestinského dědictví. Izrael však své druhé nejsvatější město považuje za kolébku židovských dějin, které jsou tímto popírány. Význam má i pro muslimy a křesťany.

Izrael minulý rok přerušil spolupráci s agenturou kvůli kontroverzní rezoluci, která schválila, že židé nemají žádnou spojitost se svatými místy v Jeruzalémě – Chrámovou horou – jak jí nazývají židé a - Vznešenou svatyní (al-Haram al-Qudsi aš-Šaríf) - jak ji nazývají muslimové. Ačkoliv podle muslimského zákona je celá oblast nazývaná podle jižní mešity al-Aksá.

Ředitelka UNESCO Irina Bokova nad americkým odchodem vyjádřila „hlubokou lítost“ a kritizovala politizaci organizace v posledních letech. Stažení podle ní znamená konec „rodiny Spojených národů a multilateralismu,“ prohlásila. UNESCO díky americkému odchodu přijde o pětinu svého příjmu.

Netanyahu americký krok označil za „statečný a morální“.

Jak píše komentátor Jonathan Marcus pro BBC, agentura představuje snadný terč Donalda Trumpa pro manifestaci jeho vize „Amerika na prvním místě“ (America First). Což může také znamenat Amerika první a svět poslední (the world last) Trump není příznivcem multilaterální diplomacie, kterou se Spojeným státům podařilo ve světě vybudovat po druhé světové válce. Opuštění diplomatické architektury nicméně nemusí být pro zámořskou velmoc šťastné.

Spojené státy přestaly UNESCO finančně podporovat od roku 2011, kdy se začalo jednat o tom, že by se členem agentury mohla stát Palestina. USA agenturu vyzvaly, aby přijetí Palestiny zvážilo.

Snaha o přijetí Palestiny je podle Spojených států vnímána jako důkaz dlouhodobého zaujetí proti Izraeli na poli OSN. Co do počtu hlasů, Izrael je se svými spojenci při jednáních v menšině oproti táboru arabských zemí a jejich podporovatelů.





