Jablko sváru zažehnáno: CDU a CSU se dohodli na omezení přijímání uprchlíků

/ROZHOVOR/ Příběh žokeje Marka Stromského šťastný konec neměl. Ač byl ve 127. ročníku Velké Pardubické velkým favoritem, do cíle Charme Looka nedovedl. Byl nucen loňského vítěze zastavit. Dostih měl přitom dobře rozběhnutý, s velkým přehledem zvládl Taxis, ale ani to nestačilo. Opět mu nebylo přáno, třiačtyřicetiletý žokej ze Štěpánkovic se do cíle nepodíval.