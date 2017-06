Jak vyhrát kyberválku? Americkou armádu nabourává Facebook

Dvacáté století špionáže je minulostí. Dnešní svět online médií nabízí efektivnější metody. Od údajného ovlivňování loňských prezidentských voleb přes útoky na emailové a twitterové účty nejvyšších vládních představitelů si Rusové nenápadně berou na paškál klíčovou skupinu obyvatel – příslušníky armády USA.

Americký voják, ilustrační fotoFoto: Department of Defense

Přátelství na Facebooku - nová taktika boje?

Demoralizující taktiku cílící přímo na vojáky používali již Američané během invaze do Iráku v roce 2003, kdy rozesílali Iráčanům soukromé emaily, ve kterých je přesvědčovali, aby se vzdali. Píše o tom Richard Clarke ve své knize Kyberválka. Dnes se ale tato taktika s rozvojem sociálních sítí obrací proti nim. Navázat přátelství na Facebooku s řadovými příslušníky armád a pak cílit přímo na ně není pro zahraniční rozvědky nic těžkého.

Video: ruští trollové spamují internet

Některé metody předkládání „dezinformací" na facebookových účtech jsou více, či méně sofistikované. Kyberválka je typická například pro ukrajinský konflikt – po ruské anexi Krymu v roce 2014 byli ukrajinští vojáci na svých profilech na sítích denně spamováni demoralizujícími texty typu: „Vojáci, jste pouze čerstvé maso pro vaše velitele."

Jak píše server Politico, Serena Moringová, vojenská expertka, si tohoto fenoménu poprvé všimla loni na jaře, kdy mezi americkými vojáky rezonoval příběhu ruského vojáka, který hrdinsky padl v boji proti Islámskému státu (IS). Příběh se na sítích rychle šířil, s reakcemi typu: „neuvěřitelné, vskutku epický způsob, jak zemřít." Na první pohled nic špatného, kdyby nešlo o vojenské důstojníky, kteří sympatizovali se svými protivníky.

Moringová uvádí, že ji později začalo znepokojovat, že někteří její armádní kolegové, včetně zpravodajců, obdivují ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jak píše server Politico, jeho podpora se šíří i napříč stranou republikánů a je často pozitivně vykreslován v pravicových médiích, jako například FoxNews, které každé ráno s oblibou sleduje americký prezident Donald Trump.

Pentagon je situací znepokojen. Jeho mluvčí Linda Rojas uvedla, že díky sítím je armáda v kyberválce zranitelnější. „Internetová komunikace zvyšuje potenciál pro neférové užití, které má vliv na náš personál. Vytváříme co největší úsilí, abychom naše lidi o těchto hrozbách informovali a současně posilujeme naší IT strukturu.

„To, co Rusko dělá, od zásahů do interních věcí armády, přes ovlivňování vojenské veřejnosti, má astronomický rozsah," říká generál Philip Breedlove, důstojník NATO.

Veteráni jako Putinovo pátá kolona?

Jak uvádí server Politico, ovládnutí světa médií je jedna z priorit ruské zahraniční politiky. Takzvané „proruské" weby, které údajně šíří dezinformace nejsou jen doménou Evropy.

Web amerických veteránů Veterans Today (Veteráni dnes) má za svůj cíl, mimo jiné, sdružovat komunitu veteránů a pomáhat jim začleňovat se do běžného života. Hlásá, že je „nezávislý žurnál reprezentující pozice a zpravodajství pro členy vojenské a veteránské komunity." Při letmém pohledu na tento web je zřejmé, že pozice americké armády střílí úplně někam jinam.

Web, který se objevil v roce 2003, v opozici války v Iráku, po deseti letech vstoupil do partnerství s ruskou mediální společností Russia's New Eastern Outlook. Dnes má na Facebooku 46 tisíc sledovatelů a 900 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně. „Chlubí" se palcovými titulky například "Ukraine's Ku Klux Klan — NATO's New Ally" (Ukrajinský Ku Klux Klan – nový spojenec NATO).

Podobné konspirace se objevují i na jeho sesterských webech – Veterans News Now (Novinky veteránů právě teď) a South Front (Jižní fronta), který je registrován v Moskvě. Ten se pro zajímavost očišťuje provozováním nadace pro nemocné rakovinou.

Nechtějí přesvědčit, ale zmást

Vedoucí veteránské komunity, Gordon Duff v rozhovoru v roce 2012 přiznal: „Přes třicet procent obsahu je zřejmá lež. Asi čtyřicet procent toho, co jsem napsal, je částečně nepravdivé. Kdybych nepsal nepravdivé informace, nebyl bych už pravděpodobně naživu."

Analytik NATO Philip Breedlove k tomu dodává: „Tyto weby sami o sobě nezpůsobují, že se někdo stane proruským, ale pokud je někdo označí za důvěryhodný zdroj informací, nepozná, že zveřejňují propagandu, nebo informace s ruskou perspektivou." Podle něj „ekosystém alternativních médií" narušuje tradiční mediální monopol anglosaského světa, jehož cílem tak není čtenáře přesvědčit, ale zmást.

„Jsem znepokojen. Dění v kyberprostoru je vždy předzvěstí reality," dodává. Nebyl daleko od pravdy. Tento týden budou američtí senátoři hlasovat o nových sankcích, kterými chtějí Rusko potrestat.

Ohrožuje nás ruská propaganda?