Jako malý kluk. Donald Trump se "popral" se zpravodajskou stanicí CNN

Tentokrát však Trump zašel hodně daleko: na svém twitteru "ztloukl" renomovanou americkou stanici CNN.

Odpověď byla pohotová. Jim Acosta, zpravodaj CNN z Bílého domu, na twitteru uvedl: "Je smutné, když prezident USA vyzývá k nasilí proti novinářům..... Místo, aby se chystal na své první setkání s Vladimirem Putinem, řešil situaci v KLDR a věnoval se problematice zdravotního pojištění… chová se nedospěle, hluboko pod důstojnost jeho úřadu…" Acosta svůj příspěvek uzavřel výzvou: "My, novináři, budeme dělat svou práci. On by měl také."

CNN response: "It is a sad day when the President of the United States encourages violence against reporters…"