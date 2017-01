Japonci se brání Trumpově kritice výstavby nové automobilky

Donald Trump kritizuje jednu automobilku za druhou. Ve čtvrtek si vzal na paškál japoskou Toyotu, Japonci se však brání.

Donald TrumpFoto: ČTK/AP/Evan Vucci

Japonská vláda se dnes postavila za tamní automobilku Toyota Motor, která se ve čtvrtek stala terčem kritiky budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli plánům na výstavbu továrny v Mexiku. Informuje o tom agentura Reuters.



Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga označil Toyotu za "důležitého firemního občana" Spojených států. Japonský ministr obchodu Hirošige Seko prohlásil, že japonské podniky v USA přispívají k zaměstnanosti a přispívat k ní budou i nadále.



"Toyota Motor uvedla, že postaví novou továrnu v mexickém Baja, kde bude vyrábět vozy Corolla pro Spojené státy. Nic takového! Postavte závod v USA, nebo při dovozu budete platit vysokou daň!" napsal ve čtvrtek Trump na svém twitterovém účtu.



Trump ale ve svém prohlášení zaměnil již existující továrnu Toyoty v mexickém státě Baja California hraničícím s USA za továrnu v jiném mexickém městě Guanajuato, jejíž výstavba začala loni v listopadu. Závod v Guanajuatu by měl zahájit provoz v roce 2019 a měla by se do něj přesunout výroba vozů Corolla z Kanady.



Toyota v reakci na Trumpovo prohlášení uvedla, že nová továrna nebude mít žádný vliv na výrobu ani na pracovní místa ve Spojených státech. Upozornila také, že v USA působí už šest desetiletí a investovala tam zhruba 22 miliard dolarů (560 miliard Kč) do aktivit, které zahrnují deset výrobních závodů, 136.000 zaměstnanců a 1500 prodejců.



Akcie Toyoty dnes v reakci na Trumpovo sdělení oslabily až o tři procenta, obchodování na tokijské burze ale nakonec uzavřely se ztrátou 1,7 procenta. Dolů zamířily také akcie japonských automobilek Honda Motor a Nissan Motor. "Domníváme se, že dopad na podnikové výsledky bude omezený," řekl analytik Akira Kišimoto ze společnosti JP Morgan. "Je třeba k tomu přistupovat s chladnou hlavou," dodal.



Americkou automobilku Ford Motor už Trumpův tlak přinutil zrušit plán na výstavbu nové továrny na výrobu malých vozů v Mexiku. Budoucí prezident USA tento týden kvůli výrobě v Mexiku kritizoval rovněž největší americkou automobilku General Motors.