Japonci si léčí bolesti zad zabalení do kozelce

Tokio - V Japonsku přibývá příznivců nové terapeutické metody spočívající v pevném zavázání těla sbaleného do kozelce. Dospělý se ocitne v naprostém soukromí pod prodyšnou tkaninou a v krkolomné pozici setrvá asi 20 minut. Má to pomoci zvyšovat pružnost a ačkoli mnozí hovoří o scéně z hororu, přináší to prý velkou úlevu.

Otonamaki neboli balení dospělé osoby vychází z metody Ohinamaki, která se používá pro děti a má pomoci v jejich tělesném rozvoji. Otonamaki vymysleli dospělí, aby vyzkoušeli pocity, které zažívá zabalené dítě. "Vypadá to, že jste stísnění, ale není to tak hrozné. Naopak, cítil jsme potom úlevu v ramenou a zádech," tvrdí jeden zákazník firmy Kjoko Proportion, která terapii nabízí. "Bylo mi tak dobře, že jsem přitom skoro usnula. Ulevilo se mi v zádech a v bedrech. Byla bych ráda, kdyby se to naučil i manžel," říká další klientka. Čtěte také: Bolí vás záda? Zkuste si ulevit cvičením Avšak záběry na sál lidí svázaných do kozelce v mnohých budí děs. "Je to strašidelné," napsal jeden uživatel twitteru a další vše přirovnal k hororu. Metoda Otonamaki se připisuje porodní asistentce Nobuko Watanabeové, která vymyslela také mateřský pás, který Japonky hojně používají. Uvolnění svalů Orie Macuová z firmy Kjoko tvrdí, že metoda lidem uvolňuje svaly v oblasti kyčlí, nohou a ramen. "Když se ramena a nohy tlačí k sobě, narovnává to trup a ulevuje bolesti v zádech, v bedrech a kyčelním kloubu. Některé ženy sem chodí, když si chtějí srovnat pánev po porodu, další k nápravě nohou," řekla Macuová. Její společnost terapii nabízí od loňska. I když klientů přibývá, rozhodně nejde o hlavní proud terapie. "Nikdy jsem o Otonamaki neslyšel ani jsem to nevyzkoušel. Chápu, oč se snaží, ale není to běžná fyzioterapie," sdělil ředitel holistické kliniky Šimpei Fukumoto. Ti, kdo to vyzkoušeli, tvrdí, že metoda pomáhá také proti stresu, avšak fyzioterapeut Visvanathan Ravi řekl, že "tuto metodu rozhodně neschvaluje". "To, jak ty lidi balí, může přivodit zatížení těla když ne okamžitě, pak později. Jestliže je člověk v takové poloze 30 minut, jsem si jist, že bude mít problém s páteří. Takovou terapii nelze doporučit," řekl. Čtěte také: Primář ortopedie v Hořovicích: Snažíme se pacienta co nejdříve postavit

