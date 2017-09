Ještě je čas utéci. Hurikán Maria zesílil a řítí se na Portoriko

„Ještě je čas… ale lidé si musejí pospíšit, jedná se o nejhorší hurikán v moderní historii Portorika“ uvedl guvernér Ricardo Rosselló pro CNN.

Obyvatelé ostrova mohou využít 500 bezpečných míst, kam se mohou schovat. Záchranné složky začnou pracovat, jakmile se vítr ustálí alespoň na 50 kilometrů za hodinu.

„Vítr se zvedá, začínají nám cinkat sklenice v policích. Brzy se půjdeme schovat do přístřeší,“ říká lovec hurikánů Mike Theiss pro CNN.

Americké Národní středisko pro hurikány upozornilo, že „bouři doprovázejí velké ničivé vlny, které zvednou hladinu o 210 až 330 cm nad obvyklou výšku přílivu“. Nejvíce ohrožené je zatím východní pobřeží ostrova, kde žije většina obyvatel.

Maria už v úterý zpustošila ostrov Dominika. Na nedalekém Guadeloupe si vyžádala minimálně jeden život a další dva lidé se pohřešují.

NOAA Hurricane Hunters flight director: Cat. 5 Hurricane Maria has leveled off at an "extreme level of intensity" https://t.co/53ekpMGBeh

Středisko pro hurikány vydalo dále varování pro Svatý Kryštof, Nevis, Portoriko a Britské Panenské ostrovy.

Hodně štěstí a naděje poslal Portoričanům i americký prezident Donald Trump. „Portoriko čelí novému monstru. Dávejte pozor, naše srdce jsou s vámi.“

