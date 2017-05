Jiná tvář Manchesteru: solidarita i jídlo zdarma

„Úplně cizí lidé se na sebe usmívají. Přátelé se objímají. Pokud to mělo zničit ducha, tak se to nepovedlo." Takto popsal situaci v britském velkoměstě po teroristickém útoku novinář televize Channel 4 Ciaran Jenkins.

Básník Tony Walsh pak na společné tryzně se zástupci všech hlavních náboženských představitelů přednesl báseň o duchu Manchesteru, která sklidila obrovský úspěch a jejíž záznam na sociálních sítích sdílela i hlavní veřejnoprávní televize BBC.

Sociální sítě byly také plné obrázků muslimských a sikhských taxikářů, kteří vozili zákazníky zdarma, ve snaze zlepšit obraz své komunity a přispět k pozitivnější atmosféře ve městě. Na facebooku a twitteru pak lidé aktivně přeposílají fotografie se zmizelými lidmi. Pomáhají tak převážně rodičům, kteří žádají o pomoc ve snaze najít své chybějící syny a dcery. Na twitteru má tato aktivita vlastní hashtag #MissingInManchester.

Not just Gurudwaras in Manchester offering victims food & accommodation, this Sikh cab driver is offering free taxi service to the needy #RT pic.twitter.com/AJNXL6JurW