Jsem prostě nejlepší. Donald Trump se před odletem ze summitu pochválil

Trump označil svou první (devítidenní) zahraniční cestu, kdy navštívil světová centra hlavních náboženství – Saúdskou Arábii, Izrael a Itálii za „skutečně historický týden". Prezident USA se, jak uvedl, setkal se starými i novými spojenci USA a navštívil i „jedna z nejposvátnějších míst" tří světových náboženství. Svým způsobem měl pravdu, protože během velice krátké doby potřásl rukou například izraelskému prezidentovi Rivlinovi a premiérovi Netanjahuovi, v Saúdské Arábii hovořil s králem Salmánem a ve Vatikánu s hlavou katolické církve papežem Františkem. V Palestině měl navíc schůzku s předsedou samosprávy Abbásem. V Saúdské Arábii uzavřely USA obchodní kontrakty, především na zbraně, za 200 milionů dolarů, což Trump komentoval i ve svých vzkazech na internetu.

Bringing hundreds of billions of dollars back to the U.S.A. from the Middle East - which will mean JOBS, JOBS, JOBS!