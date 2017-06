Jsme ještě starší, říká nález kostí Homo sapiens. Vědci se mýlili

Teorie, že kolébka moderního člověka byla ve východní Africe před 200 tisíci lety čelí výzvě. Vědci totiž našli v Maroku kosterní pozůstatky pěti lidí staré asi 300 tisíc let. Nejstarší člověk se zřejmě v té době pohyboval po celé Africe a uměl rozdělat oheň.

Fosílie pěti „prvních" lidí, které našli vědci na Severu Afriky, svědčí o tom, že druh Homo Sapiens je zřejmě o 100 tisíc let starší, než se dosud myslelo. Informoval o tom vědecký server Phys.org.

„Příběh našeho druhu není jen příběh, který se stal v Zahradě Eden někde v Africe. Podle nás šlo o mnohem postupnější rozvoj, který se odehrával na celém kontinentu. Pokud Eden existuje, celá Afrika byla Edenem," říká profesor Jean-Jacques Hublin, z institutu Max Planck pro evoluční antropologii v německém Lipsku, který výzkum vedl.

Video: nález pozůstatků

Nejvíce přijímanou verzí o vzniku našeho druhu je teorie, že druh Homo sapiens se vyvinul ve východní Africe během čtvrtohor asi před 200 tisíci lety, odkud se šířil dále. Nález ale tuto teorii vyvrací.

„Je načase přepsat učebnice," dodává profesor.

Jeho tým nalezl několik lebek, zubů a dlouhých kostí nedaleko Jebel Irhoud v Maroku, kde se svým týmem prováděl výzkum po deset let. Podle rekonstrukcí měli tehdejší lidé obličej podobný dnešnímu člověku a žili na úrovni střední doby kamenné. Ovládali různé ruční nástroje a uměli zacházet s ohněm. Nejenom, že vypadali jako Homo sapiens, ale i se tak chovali a žili.

Lokalita Jebel Irhoud vypadá na první pohled podobně, jako jiná archeologická místa napříč Afrikou. Na ostatních místech sice byla zaznamenána existence ohně a ručních nástrojů, nikde ale nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstatky.

Poslední podobný nález byl objeven v 60. letech, jehož stáří se odhaduje na 40 tisíc let a je připisován africké podobě neandrtálce, bratrancovi Homo sapiens. Nejstarší dosud nalezené lidské fosilie jsou staré 195 tisíc let pocházejí z Etiopie, z oblasti Omo Kibish.

Profesor Chris Stringer z Institutu historie Londýnského muzea k tomu dodává: „Nález ukazuje, že po celé Africe bylo mnoho míst, kde Člověk rozumný žil. Musíme se zbavit myšlenky, že přišel z jednoho místa. Máme dokonce i fosílie z Izraele, které jsou pravděpodobně stejně staré."

A dodává, že podobní lidé možná žili i před půl milionem let. „Lidé studující vývoj člověka tomu nevěřili, je to překvapivý posun, vypadá to, že jsme se mýlili," uvedl pro BBC.