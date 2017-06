Jsme na vaší straně a cítíme s vámi, vzkazují světoví lídři Británii

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl: "Francie je víc než kdy jindy na britské straně."

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla: "Přes všechny hranice jsme sjednoceni v hrůze i ve smutku, ale také v odhodlání."

Americký prezident Donald Trump na svůj twiterový účet napsal: "Cokoli mohou Spojené státy udělat, aby pomohly Londýnu a Spojenému království, udělají. Jsme s vámi. Bůh vám žehnej."

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!