K vražedným útokům na vojenskou základnu na Sinaji se přihlásil Islámský stát

Takzvaný Islámský stát se přihlásil k útoku na egyptskou vojenskou základnu na poloostrově Sinaj, při kterém zemřelo nejméně 23 lidí a dalších 30 bylo zraněno. Reagoval prý na připravovanou egyptskou ofenzivu vůči jejich jednotkám.

Teroristé z takzvaného Islámského státu prohlásili, že se tak stalo kvůli tomu, že se egyptská armáda připravovala zaútočit na pozice Islámského státu na Sinaji. Uvedl to server USNews. Koordinace celé akce však ukázala, že militanti ze Sinajského poloostrova patří mezi nejvíce odolné. Egypt totiž v této oblasti už roky bojuje, ale džihádisté využívají obrovského a málo rozvinutého regionu a jeho nespokojenou populaci jako ideální rodiště pro budoucí islamisty.

Páteční útok začal brzy ráno, kdy sebevražedný atentátník odpálil své vozidlo u kontrolního stanoviště vojenské jednotky v obci el-Barth, jihozápadně od pohraničního města Rafáh. Byl následován desítky maskovaných militantů, kteří přijeli ve čtyřiadvaceti vozech značky Land Cruiser a kulomety zahájili palbu na vojáky. Ta trvala téměř půl hodiny. Když útok ustoupil, bojovníci zřejmě vykradli kontrolní stanoviště, ukradli zbraně a střelivo. Mnoho z nich však bylo zabito v přestřelce, což dokazovaly i opuštěné vozy, které tam po nich zůstaly.

Sebevražedný výbuch na začátku útoku pravděpodobně znemožnil vojákům zavolat o posily prostřednictvím komunikačnímu systému. Jeden z důstojníků tak použil svůj vlastní mobil pro záznam zvukové zprávy a poslal ho kolegovi prostřednictvím WhatsApp, kde žádal o pomoc a modlil se. Zpráva byla později široce rozeslána v sociálních médiích.

"To by mohly být poslední vteřiny v mém životě," říká v nahrávce mužský hlas. "Rychle, ať dorazí každý, kdo ví, jak se dostat do velitelského střediska."

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauert následně uvedla, že Spojené státy důrazně odsuzují tento čin a pokračují "v podpoře Egypta při bojích s terorismem." Podle tvrzení IS byl v útoku použit druhý bombový vůz, který udeřil na vojenský konvoj, který byl vyslán na pomoc. Pravost tvrzení IS nemohla být ověřena, ale byla rozesílána podporovateli islamistů na internetu a americkou SITE Intelligence Group, která sleduje internetové stránky džihádu.

Někteří vyšší důstojníci se také vyjádřili velmi kriticky vůči umístění kontrolního stanoviště. Ti tvrdili, že základna nebyla dostatečně zajištěná. Nejbližší armádní loď byla vzdálena hodinu jízdy a kontrolní stanoviště tak bylo podporováno pouze místními ozbrojenými kmeny z Tarabeenu a malými kontrolními stanovišti, které byly poblíž

Navzdory povstání se Islámskému státu dosud nepodařilo zabavit území na Sinaji, ale udržuje si silnou pozici v západních a jižních oblastech Rafáhu.